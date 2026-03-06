Se confirma el doble congreso de cerámica: Qualicer da a conocer qué grandes empresas han confirmado su patrocinio

Desde 1989, Castellón había celebrado cada dos años un gran congreso internacional dedicado a la calidad y las innovaciones relacionadas con la industria cerámica. Esta iniciativa, Qualicer, era compartida entre el Colegio de Ingenieros y la Cámara de Comercio. El pasado verano comenzaron a asomarse las diferencias entre estas dos entidades. Pese a los intentos de mediación de instituciones y del sector empresarial, no ha sido posible resolver este divorcio, lo que ha dado como resultado la celebración de dos congresos paralelos en 2026.

La Cámara de Comercio presentó el lunes su nuevo evento, que lleva el nombre de Ignite, con la dirección técnica de Pedro Hernández, y que tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre.

Qualicer sigue en junio

Ahora, el Colegio de Ingenieros mantiene su apuesta con Qualicer —desde el primer momento han defendido que la titularidad de la marca es suya— con la confirmación de las fechas del 10 y 11 de junio. Esta nueva etapa de Qualicer ya ha echado a andar en las redes sociales, con la aparición de una cuenta en LinkedIn, en la que anuncian que la sede del congreso será el Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

En su primera comunicación afirman que será "la 19ª edición del único congreso internacional sobre calidad y más relevante del mundo". El secretario técnico de Qualicer, Javier Rodríguez, explica a Mediterráneo que ya cuentan con los primeros respaldos institucionales. "Tenemos la confirmación de Grespania, Zschimmer & Schwarz España e Iberdrola, además del Ayuntamiento de l'Alcora". Añade que "hablamos con la Generalitat valenciana, ayuntamientos y la Diputación de Castellón" para sumarse a su iniciativa.

Preparativos y registro

Quedan apenas tres meses para las fechas de Qualicer. Sobre los preparativos, Rodríguez explica que las sesiones "se configurarán por invitación", ante el poco tiempo para abrir aportaciones entre investigadores y expertos del sector. "Abriremos con una mesa de debate entre empresarios", menciona.

Respecto a la inscripción de los participantes, "en unas semanas contaremos con una página web", en la que se podrán apuntar los congresistas.

Dos enfoques en paralelo

Los dos congresos tendrán diferencias en sus líneas de actuación. Ignite ofrecerá cinco ejes temáticos, relacionados con las principales preocupaciones del sector, como la descarbonización, la digitalización, la sostenibilidad, los materiales avanzados y la geopolítica. Qualicer "mantiene vigente el objetivo de la calidad, un concepto que era válido en el inicio del congreso y que lo sigue siendo ahora, y que es un concepto central que engloba a la innovación o la tecnología", detalla Javier Rodríguez.

Con estos planteamientos, parece que la provincia está abocada a dos eventos paralelos, pese a la voluntad del sector de que hubiera uno solo. Las diferencias en la propiedad de la marca Qualicer y la gestión económica han centrado las discusiones en los últimos meses. La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, María Dolores Guillamón, expuso en la presentación de Ignite que ha habido "intentos de acercamiento, pero cuando se pierde el tren, que pasa por la vida una vez, ya no puedes hacer mucha cosa más. Las relaciones con ellos, por mi parte siguen siendo excelentes". Desde Qualicer "deseamos lo mejor a todo el mundo".