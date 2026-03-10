Convenio
El Instituto de Tecnología Cerámica trabaja para mejorar la sostenibilidad de los áridos
Colaborará con la asociación Arival para innovar en este campo
El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) abre una nueva vía en la sostenibilidad de un sector estrechamente ligado a la industria azulejera, como es la extracción de áridos. Con este motivo, el instituto y la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana (Arival) han suscrito en el ITC un convenio de colaboración para impulsar el tratamiento ambiental y la economía circular entre las empresas del sector de áridos en la Comunitat Valenciana.
Este nuevo acuerdo llega tras un periodo de negociaciones. El pasado año, ambas entidades mantuvieron una reunión en la que se preestablecieron algunos puntos clave rubricados en este acuerdo. Antes de la firma exploraron sinergias para impulsar el aprovechamiento y la reindustrialización de estos materiales, además de abordar líneas de actuación conjuntas entre las empresas del sector y la administración para fomentar la sostenibilidad y la reutilización de materiales.
Una colaboración con antecedentes y experiencia
El centro tecnológico castellonense tiene una amplia experiencia en el estudio y la aplicación de experiencia tecnológica para dar una segunda vida a residuos, un objetivo alineado con las necesidades de la industria extractiva de áridos representada por esta asociación. Otra muestra de la estrecha relación entre las dos entidades fue la participación del ITC en la asamblea general de Arival celebrada en septiembre del año pasado, y en la que se conmemoraba el 50º aniversario de la asociación de empresas de áridos.
El convenio fue firmado por los presidentes de Arival e ITC, respectivamente, Alfredo Marmaneu Menero y Juan Vicente Bono Sales. También comparecieron la secretaria general de Arival, Ana Barella Val, la directora general del ITC, Yolanda Reig y representantes del ITC con conocimientos en el tratamiento de residuos que podrían destinarse a la obtención de nuevos materiales para la construcción, avanzando así hacia una industria más sostenible.
Salud laboral y control de la sílice
Otra línea de colaboración es la relacionada con la exposición a la sílice cristalina respirable, en la que el ITC puede dar asesoramiento con sus infraestructuras y personal experimentado. De esta manera se plantean nuevas posibilidades encaminadas a mejorar la salud laboral de quienes trabajan en este sector. Con estas premisas se pretende mejorar el sector de los áridos en la Comunitat, para reforzarlo como una actividad sostenible, de la mano del conocimiento que brinda el ITC.
