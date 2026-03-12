Cambio en la cúpula de uno de los grandes grupos cerámicos de Castellón: "Es un momento de desafíos"

La industria cerámica está inmersa en numerosos cambios en los últimos años, dentro de una dinámica de incremento de la tecnificación y control de los recursos, además de las estrategias para afrontar las diferentes incertidumbres surgidas en los últimos años.

En este contexto, uno de los grandes grupos de la cerámica de Castellón ha anunciado un cambio de calado en su cúpula directiva. Victoria PLC, multinacional británica propietaria de marcas tan conocidas como Keraben y Saloni, afronta una nueva etapa con la incorporación de su nuevo CEO de la división cerámica.

Nuevo CEO en la división cerámica

El designado para este cargo es Francisco Carvajal, que hasta ahora ocupaba la responsabilidad de la división italiana del grupo. De esta manera, "unifica bajo su mando toda la división cerámica del grupo", anuncia la compañía.

Francisco Carvajal. / Mediterráneo

De esta manera, Carvajal se erige en el máximo responsable de las instalaciones industriales y logísticas en la región de Sassuolo, con las marcas Ascor, Vallelunga y Capri; más Saloni, Keraben, Metropol e Ibero, que tienen como sedes Nules, l'Alcora y Sant Joan de Moró.

Objetivo de crecimiento y respuesta a los retos

Según destaca Victoria Ceramics, los cambios se enmarcan en el "objetivo prioritario de la compañía de impulsar su división cerámica y de afrontar los retos, presentes y futuros a los que se enfrenta el sector cerámico a nivel mundial". En este sentido, Francisco Carvajal apunta que asumir "esta nueva responsabilidad dentro del grupo Victoria Ceramics Spain es para mí una enorme satisfacción a la vez que responsabilidad en un momento de constantes cambios y desafíos. Pero esta unión nos permitirá afrontar el futuro con mayores herramientas para seguir creciendo y consolidando nuestro producto".

Trayectoria y relevo en la dirección

Francisco Carvajal cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector cerámico y financiero, y ha tenido papeles decisivos en empresas de referencia. Antes de incorporarse a Victoria Ceramics Italy, era el managing director de Roca Tiles, en la Vall d'Uixó, perteneciente al grupo mexicano Lamosa. "Su sólida trayectoria incluye el liderazgo de varios procesos de transformación estratégica en el sector cerámico, así como una etapa en consultoría financiera, donde gestionó operaciones de fusiones y adquisiciones y reestructuración financiera".

"El Grupo Victoria sigue apostando por el talento y la excelencia, consolidando su liderazgo global en el sector cerámico y de revestimientos", concluye la compañía.

El nuevo CEO de toda la división cerámica de Victoria sustituye al que ha sido hasta ahora el CEO en España, José Luis Llacuna. El relevo se da después de haber estrenado el nuevo showroom de la firma, en Nules, y haber incorporado una novedosa línea de producción, con la que la empresa aspira a reforzar su posición dentro del segmento premium de la cerámica, y ahorrar unos 15 millones de euros al año.