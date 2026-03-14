La cerámica de Castellón recupera el trono en el mercado de Estados Unidos tras superar a la India

Después de dos años, la cerámica de Castellón ha destronado en 2025 a la India como principal proveedora a Estados Unidos. Así lo indican los datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y de la patronal de ese país, la TCNA, recogidos por Ceramic World Review.

La clasificación de importaciones azulejeras por parte del mercado norteamericano muestra que España vendió 34,11 millones de metros cuadrados entre enero y noviembre del pasado año. Esto supone un aumento del 16,4%. Uno de cada cinco azulejos vendidos a EEUU vino de España.

España recupera el liderazgo

En cambio, la aplicación de aranceles y las tensiones comerciales globales hicieron que la India pasara de 36,6 millones de metros cuadrados en 2024 a 26,86 millones al año siguiente. Supone una merma del 20,9%. De hecho, Italia también supera a los rivales indios, y ocupa el segundo puesto con 28,27 millones de metros cuadrados.

Gráfico que muestra la evolución de las importaciones de cerámica en Estados Unidos. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

En la cuarta posición de ventas se encuentra México, que cede un 16% y se queda con casi 21 millones de metros cuadrados. Todavía no se han facilitado las cifras de diciembre para cerrar el 2025, pero con estos números es poco probable que se den cambios de posición relevantes.

Menos consumo y diferencias de precio

Pese a la recuperación de esta primera plaza, los mismos datos reflejan que Estados Unidos vuelve a descender su consumo de cerámica. Después de crecer un 10% en 2021, en los años siguientes ha encadenado caídas. Se estima que en todo 2025 se habrán empleado 240 millones de metros cuadrados, la cifra más baja desde 2014.

La recopilación muestra datos llamativos sobre la comparativa de precios entre países. El valor más alto corresponde a Italia, con 25,11 dólares por metro cuadrado, seguida de España con 18,5 dólares. En cambio, la India está en la parte más baja, con 6,53 dólares. Una diferencia tan grande que explica la reclamación de los productores norteamericanos, al pretender la imposición de aranceles por dumping al azulejo indio.

Incertidumbre sobre 2026

Los acontecimientos recientes hacen temer que los números de 2025 no se repitan. Por un lado, la decisión de la justicia de Estados Unidos de anular el sistema de aranceles puede ir en contra de Europa, ya que los recargos para la India eran mucho mayores.

Tampoco invita a la esperanza el anunciado acuerdo comercial entre los dos países. Como remate, la guerra en Oriente Medio aporta otro elemento de inestabilidad, con recortes de inversiones de obras en Estados Unidos.