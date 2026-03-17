La cerámica de Castellón, a punto de desembarcar en Estados Unidos: las claves de la feria Coverings

La feria Coverings, en Estados Unidos, es una de las más importantes para la industria cerámica de Castellón. Una cita que ha ganado peso en los últimos años, ya que este país es el principal cliente internacional del Tile of Spain. El sector ya ultima los preparativos de su presencia al otro lado del Atlántico en una feria que se celebrará en Las Vegas del 30 de marzo al 2 de abril.

En esta ocasión son 59 las empresas españolas que comparecen en Coverings, una cifra ligeramente superior a la de 2025, y que engloba tanto a fabricantes de baldosas, azulejos y láminas como a compañías de sectores auxiliares. Son más de 40 los países participantes, pero son Italia y España los que cuentan con más participantes y marcan las pautas en un evento que espera la llegada de más de 25.000 asistentes.

Inestabilidad y costes energéticos

La asistencia a Coverings llega en un momento crucial, tras el nuevo factor de inestabilidad localizado en Oriente Medio. Los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán ya han tenido como primera consecuencia el encarecimiento de los costes energéticos y el temor a un freno en el sector inmobiliario.

Esto implicaría una menor capacidad de compra de materiales de construcción de alta gama, que es el segmento en el que destacan las ventas de la cerámica española en el gigante norteamericano.

Aranceles y competencia internacional

La otra gran incógnita tiene que ver, por segundo año consecutivo, con la política arancelaria de la Administración Trump. Si el año pasado había cautela ante la posibilidad de imponer fuertes gravámenes comerciales al azulejo hecho en Europa, ahora hay incertidumbre por la situación en la que queda el sistema de aranceles tras la resolución de la justicia norteamericana.

El mes de agosto pasado, Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo del 15%. Un porcentaje muy inferior al 50% que llegó a tener India. El anuncio de un acuerdo comercial entre Trump y el máximo mandatario indio, Narendra Modi, puede suponer cambios en los aranceles, al igual que el veredicto de los tribunales de los Estados Unidos. Si se igualan las cargas a la exportación entre Europa y la India, el viejo continente pierde competitividad.

Un destino fundamental

Por sexto año consecutivo, Estados Unidos fue en 2025 el principal comprador de cerámica de la provincia. Se vendieron productos por valor de 465,4 millones de euros, lo que supuso una reducción del 1% respecto a 2024. Además, España recuperó su condición de primer suministrador de cerámica en ese país, al arrebatar esta posición a India.

Según los datos del Departamento de Comercio y de la patronal norteamericana de la cerámica, TCNA, España comercializó en los primeros 11 meses del pasado año 34,11 millones de metros cuadrados. Un punto de partida que las empresas participantes en Coverings tratarán de aprovechar para mantener sus posiciones.