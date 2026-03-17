La estrategia de la cerámica de Castellón en el mercado de EEUU: adaptan los catálogos a sus gustos

Apenas quedan dos semanas para la apertura de una nueva edición de la feria Coverings, en Estados Unidos, en la que las compañías azulejeras de Castellón darán a conocer sus materiales y tratarán de mantener los buenos resultados de venta de los últimos años. Para ello, en Las Vegas ofrecerán catálogos adaptados para el gusto de estos compradores, que cuentan con una serie de preferencias particulares respecto a otras zonas del mundo. Y con una estancia del hogar como eje de todo.

EEUU es la principal potencia del planeta, algo que tiene una influencia decisiva en el sector inmobiliario. Desde la plataforma de tendencias del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), The X, han elaborado un análisis sobre la participación de las empresas españolas en Coverings, que califican como "el laboratorio del mercado cerámico estadounidense".

Un observatorio de tendencias

El evento, apuntan, "se ha consolidado como un observatorio privilegiado para comprender cómo evolucionan las preferencias" de este país. No solo a la hora de marcar pautas en innovaciones materiales, "sino también cambios más profundos en la forma de concebir los espacios domésticos y en la manera en que las superficies se integran en el interiorismo actual".

En la feria de Bolonia, Cersaie, o en los recientes eventos organizados por las azulejeras de Castellón en sus propias fábricas se presentan sus nuevas colecciones. En cambio, en Coverings "los productos que se presentan ya han debutado previamente en ferias europeas, pero aquí aparecen ajustados a otro contexto cultural", lo que se aprecia en el uso de las paletas de colores, habitualmente más neutras para Estados Unidos. Según el documento elaborado por The X, "las preferencias formales del consumidor estadounidense siguen siendo relativamente conservadoras".

La cocina como centro del hogar

Por otro lado, las firmas participantes en la feria tienen en cuenta detalles como la importancia que se da a la cocina en los hogares de este país. Es el verdadero centro de la casa, por lo que los expositores tienen en cuenta esta circunstancia. A ello se une que los consumidores buscan en la cerámica durabilidad en sus estancias, a diferencia de otros productos alternativos.