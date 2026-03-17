Los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo para defender a la cerámica de Castellón en el Senado

La principal actividad económica de Castellón, la industria cerámica, ha recibido este martes un respaldo del Senado, al aprobarse una moción que advierte de las necesidades de tomar medidas ante la reforma propuesta desde Bruselas de modificar el mercado de emisiones de CO2. La moción advierte de que los grandes consumidores de gas no disponen todavía de alternativas viables a largo plazo, por lo que los recortes de emisiones gratuitas para incentivar la descarbonización industrial podrían provocar un grave retroceso en una provincia que genera unos 16.000 empleos directos y unos 90.000 indirectos.

La práctica totalidad de la clase política de Castellón coincide en este diagnóstico, pero en Madrid no ha habido manera de consensuar un texto. La moción, presentada por el Grupo Socialista del Senado, no se pudo consensuar por el Partido Popular.

Discrepancias en la negociación

El motivo está en que los populares no solo hacían reclamaciones dirigidas a la Comisión Europea. La senadora castellonense, y alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, quiso que se hiciera referencia a los problemas de las industrias de la cerámica con la cogeneración, que es competencia del Gobierno.

La propuesta del PP era instar a alargar el periodo de vida útil de las plantas de cogeneración por dos años, de modo que las compañías podrían seguir teniendo retribuciones por verter electricidad a la red, a la espera de que se ponga en marcha la esperada subasta anunciada por el Gobierno en 2021.

Votación y contenido de la moción

A pesar de estas discrepancias, la moción en el Senado salió adelante gracias a la abstención del PP, pese a considerar que la petición era "un brindis al sol". La votación se saldó con 11 votos a favor y 20 abstenciones.

La ponente por parte del PSOE fue la senadora autonómica por Asturias y portavoz socialista de Industria, María Jesús Álvarez, que hizo referencia al documento de la patronal azulejera, Ascer, en el que proponía medidas urgentes para garantizar la supervivencia de la industria cerámica española.

Debate europeo y próximos pasos

La moción insta al Gobierno a trasladar a la Comisión Europea la necesidad de revisar la normativa del Sistema de Comercio de Emisiones, posponiendo la reducción de derechos gratuitos para el sector mientras no existan tecnologías alternativas viables. También propone incluir a la cerámica en las compensaciones por costes indirectos del ETS y garantizar una retribución adecuada para la cogeneración, tecnología clave para su competitividad.

Unas peticiones que contrastan con la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en Europa pide mantener este controvertido mercado de emisiones. Un asunto que se debatirá en el próximo Consejo Europeo, previsto para los días 19 y 20 de marzo.