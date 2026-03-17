Proyecto
Una de las marcas de Pamesa crea cerámica personalizada para la capital mundial del diseño
Sus piezas recrearán la arquitectura de Gaudí
La región alemana de Frankfurt ostenta este año la condición de capital mundial del diseño. Para acompañar a esta celebración se ponen en marcha numerosos proyectos. Uno de ellos tiene como parte fundamental a una firma cerámica de Castellón.
El jardín del Instituto Cervantes de Frankfurt contará, desde el 29 de abril, con una instalación arquitectónica singular que quiere ser una contribución de referencia española a esta capitalidad. Para ello, la empresa Natucer, perteneciente a Pamesa Grupo Empresarial, aporta una serie de piezas diseñadas de forma específica para esta iniciativa. Son elementos personalizados que aportan el recubrimiento de la estructura, a modo de escamas que aportan "textura, ritmo y profundidad a la instalación", informan desde la firma.
Cerámica y arquitectura en Frankfurt
El proyecto ha sido diseñado por José Ramón Tramoyeres y Javier Cortina, de ggstudio. Construido por Volúmenes y Vareta, se inspira en los principios arquitectónicos de Antoni Gaudí, figura universal del que en este año se cumple el centenario de su muerte. Estas piezas elaboradas en Castellón "demuestran cómo la cerámica puede convertirse en un elemento constructivo y expresivo dentro de la arquitectura contemporánea a nivel internacional".
Promotor
El promotor de esta estructura es el instituto español de comercio exterior, ICEX, que de este modo pretende explorar nuevas vías para la arquitectura ligada a la cultura, con una creación desmontable y sostenible, con las propiedades de la cerámica como su principal seña de identidad y como demostración de la adaptabilidad que tiene ante todo tipo de usos.
Una instalación desmontable y sostenible
Las piezas fabricadas para la ocasión "aportan textura, resistencia y profundidad y componentes textiles que permiten modular la luz, la ventilación y la relación con el entorno". La combinación genera "una envolvente dinámica, especialmente significativa en horario nocturno gracias a un sistema de iluminación integrada de bajo consumo", apuntan los impulsores de este proyecto.
Natucer no es la única empresa que ha colaborado en este hito arquitectónico. Decocer y Cevica también han aportado materiales en una obra singular.
Programación cultural en el Instituto Cervantes
Desde el ICEX expresan que el espacio acogerá una programación específica que activará el jardín del Instituto Cervantes "como lugar cultural abierto a acoger presentaciones institucionales, encuentros empresariales, actividades culturales, conciertos de pequeño formato y acciones vinculadas a la promoción del diseño y la arquitectura contemporánea".
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