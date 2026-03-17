Mensaje de optimismo para la cerámica de Castellón: "Vamos por delante, tenemos ventaja y hay que aprovecharla"

La industria cerámica de Castellón contiene la respiración por el nuevo conflicto de Oriente Medio. Las primeras consecuencias son el aumento de la cotización del gas natural, los sobrecostes en el transporte y un enfriamiento de los mercados ante el posible aumento de la inflación. Pero no es la primera vez que el sector sufre por la geopolítica. En los últimos años se ha encadenado el inicio de la guerra en Ucrania, las tensiones arancelarias de Estados Unidos o los acuerdos comerciales de la Unión Europea con la India.

La consultora empresarial y profesora Beatriz Irún conoce a fondo la realidad de las empresas azulejeras, y expone que en estos tiempos "la geopolítica debe estar en el centro de la estrategia" de la economía. "Es el mundo en el que nos toca vivir", añade, si bien introduce un mensaje de futuro, basado en la experiencia del clúster castellonense. "Tenemos ventajas competitivas, un ecosistema de innovación de más de 50 años", y eso es muy difícil que lo logren otros países fabricantes. "¿Es China o la India realmente competencia? Fabrican más, pero no vendemos igual ni en el mismo nicho de mercado", menciona.

Ventaja competitiva y confianza en el clúster

"Confío plenamente en el empresario de Castellón, porque siempre ha sabido cómo hacerlo, siempre se sale, y se sale reforzado", afirma. Y concluye que en la provincia "vamos por delante, tenemos ventaja y tenemos que aprovecharla", en referencia a la innovación y el diseño que siempre han acompañado a la cerámica nacional.

La experta en comercio internacional intervino en la Cámara de Comercio. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Estas afirmaciones se hicieron en el acto de presentación de la 50ª edición de los premios Alfa de Oro, que concede la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV); y del Premio Nacional de Cerámica Ciutat de Castelló, que convoca la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC). Durante su ponencia, Irún se fijó en la nueva estrategia industrial de China, fijada en el plan quinquenal 2026-2030, acabado de aprobar. "Sus planes pasan por reforzar la innovación, la autosuficiencia tecnológica y la sostenibilidad ambiental", si bien su descarbonización irá a otro ritmo, ya que no contemplan la emisión neutra de carbono hasta 2060.

Cambios en China y retos para la cerámica española

En lo referente a la competencia en el sector azulejero, Irún apunta que China podría dejar de ser un rival tan temible como en el pasado. A partir del 1 de abril se elimina la devolución que el gobierno chino aportaba al IVA de exportación. "Sus productos serán un 9% más caros". Y menciona que en sus nuevos planes van a primar otros sectores ante la cerámica, si bien van a invertir en nuevas plantas situadas en áreas con posibilidades de expansión urbanística, como África o América Latina.

La ponencia concluyó en las ventajas que tiene la cerámica española, como su ecosistema de innovación, su liderazgo en diseño y modernización o las exportaciones diversificadas. En cuanto a los retos, están los costes energéticos y la transición verde, la competencia de otros países y la necesidad de reforzar la marca del país y aportar elementos de valor añadido, como un pasaporte digital en el que se expongan todos los elementos de trazabilidad asociados a la fabricación.