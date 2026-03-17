Los premios más prestigiosos de la cerámica cumplen 50 años: estas son las fechas de la nueva edición

Uno de los grandes referentes de la industria cerámica en materia de innovación es la convocatoria de los premios Alfa de Oro. Una iniciativa que lidera la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), y que para su 50ª edición afronta numerosos cambios. Entre ellos, la desvinculación con la feria Cevisama y la aproximación con la provincia de Castellón, como epicentro de la actividad azulejera en España.

El presidente de la SECV, Miguel Galindo, expuso el "cambio de rumbo" en coincidencia con la efeméride, de modo que se "relanza la importancia y la vitalidad del sector", y el premio "se acerca al clúster cerámico de Castellón". A partir de ahora, la ceremonia de entrega de premios será itinerante. Comenzará en Castelló, en la sede de la Diputación, y a partir de ese momento se desarrollará en diferentes localidades relevantes de esta industria.

Calendario de la nueva edición

Galindo detalló las fechas de esta nueva etapa. Del 10 de abril al 29 de mayo se recibirán las propuestas a concurso. Posteriormente, la veintena de integrantes del jurado se encargará de deliberar hasta finales de junio. Y será el 10 de septiembre cuando se haga la entrega, "con una gala extraordinaria en la que también daremos alguno de los premios conmemorativos, con un repaso de la historia de estos 50 años de Alfas de Oro", expuso. El presidente de la sociedad mencionó que la elección de esta fecha se debe a la proximidad con la feria Cersaie, en la que los premiados "podrán exhibir sus trofeos".

Presentación de los premios, en la Cámara de Comercio. / GABRIEL UTIEL BLANCO

En el mismo acto se presentó la 18ª edición del Premio Nacional de Cerámica Ciutat de Castelló, que organiza una entidad que cumple 50 años, la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC). Su presidente, Juan José Montoro, afirmó que es "uno de los certámenes más importantes de España" en su campo, "y una oportunidad de apoyar al arte cerámico".

Premio Ciutat de Castelló y balance histórico

El galardón, al que se pueden presentar candidaturas hasta el 20 de septiembre, cuenta con el respaldo económico del Ayuntamiento de Castelló y la Diputación de Castellón, con una suma de 4.500 euros y el objetivo de resaltar la importancia histórica, cultural y económica de la cerámica en la provincia.

Los presidentes de las dos entidades detallaron la evolución de la industria cerámica a lo largo de las últimas cinco décadas. Los premios Alfa de Oro "son testigos de la transformación desde los hornos de leña hasta la automatización de procesos industriales", comentó Miguel Galindo. Juan José Montoro, por su parte, aludió a la impresión digital, "una tecnología en la que España ha sido disruptiva y líder en hacer máquinas de impresión digital y tintas cerámicas".