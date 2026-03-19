El Parlamento Europeo tratará los peligros a los que se enfrenta la cerámica de Castellón: esta es la fecha elegida

Las empresas de cerámica de Castellón vuelven a atravesar un periodo de fuertes incertidumbres, y no solo por el reciente estallido de la guerra en Oriente Próximo. En los últimos meses se han llevado a cabo diferentes movimientos de la industria para tratar de revertir una propuesta de la Comisión Europea sobre el mercado de emisiones de CO2. Bruselas pretende reducir de manera drástica las asignaciones gratuitas de las industrias, con la finalidad de agilizar los procesos de descarbonización, lo que tiene en vilo a aquellas actividades como el azulejo, que en estos momentos no disponen de tecnología lo bastante madura para realizar el cambio.

Desde que se conoció esta propuesta, en el último trimestre del pasado año, se han llevado a cabo más de 20 reuniones con partidos políticos e instituciones, para exponer las dificultades a las que se enfrenta el pilar económico de la provincia. Un problema que no solo se sufre en Castellón, sino también en la zona italiana de Emilia-Romagna.

Jornada clave en el Parlamento Europeo

Una agenda que tendrá como punto destacado una jornada en el Parlamento Europeo, en la que participarán instituciones europeas, representantes del sector y autoridades valencianas e italianas para analizar este reto y avanzar en soluciones concretas. La fecha elegida es el miércoles 25 de marzo, y cuenta con el respaldo de la Generalitat valenciana y la Diputación de Castellón.

La jornada tiene como origen la propuesta de cambio en el mecanismo de emisiones europeo (ETS), aunque se prevé tratar el nuevo contratiempo generado por la nueva tensión geopolítica, que encarece el precio de la energía, dificulta las exportaciones a diferentes partes del mundo y pone en riesgo nuevas inversiones.

Competitividad y presión de terceros países

Desde la organización se apunta que las empresas azulejeras sufren "una pérdida de competitividad insostenible", respecto a otras zonas productoras de cerámica en el mundo, lo que perjudica a una actividad tan exportadora como la de Castellón. Las tres cuartas partes de lo que fabrica este sector en la provincia se destinan a los mercados exteriores, porcentajes que pueden perderse si la normativa europea implica nuevos costes.

Además, uno de los argumentos que se expondrán en la cámara comunitaria es la ausencia de protección de la cerámica de Castellón frente a las importaciones de terceros países, que no tienen los mismos costes de producción, tanto en lo que respecta a los derechos laborales como a las normativas de sostenibilidad.

Participantes y posiciones políticas

La sesión del próximo miércoles contará con la intervención de dos eurodiputadas del grupo popular europeo (en el que se encuentra el PP), la española Susana Solís y la italiana Letizia Moratti. También se contará con el eurodiputado del grupo socialdemócrata (del que forma parte el PSOE) Stefano Bonaccini. Un político que, además, es el presidente de la región italiana de Emilia-Romagna. Otra participante será Elisabetta Gualmini, del grupo centrista Renew Europe.

Consejo Europeo y ayudas nacionales

Esta actividad se complementa con la que se desarrolla a nivel nacional. En los últimos días, la patronal Ascer ha estado representada en un encuentro del Gobierno para analizar los efectos del conflicto en Oriente Medio para sectores como la cerámica. Además, los días 19 y 20 de marzo hay reunión del Consejo Europeo, en la que está previsto analizar el impacto de la guerra en la economía europea, y es previsible que haya debate sobre el sistema del mercado de emisiones.

Encuentro de ministros del Gobierno con sectores afectados por la guerra en Oriente Medio, como la cerámica. / Ministerio de Economía

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha expresado en diferentes ocasiones que debe revisarse, mientras que el presidente español, Pedro Sánchez, firmó la semana pasada un documento junto a los primeros ministros de Dinamarca, Finlandia, Portugal y Suecia para defender este mecasnismo. "Los intentos de debilitar, suspender o restringir el ETS socavarían la confianza de los inversores, penalizarían a los pioneros, distorsionarían la igualdad de condiciones y ralentizarían la transformación de nuestras economías", expone este documento defendido por Sánchez.

A nivel interno, se está a la espera del viernes, cuando un Consejo de Ministros extraordinario aprobará medidas de apoyo a los sectores afectados por el nuevo conflicto. Desde la patronal Ascer indicaron la pasada semana que estas ayudas, en caso de llegar a la cerámica, deberían ser más ágiles y más coordinadas con las que se tomen en otros países, a fin de evitar repetir los fallos de las medidas activadas por la guerra en Ucrania.