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Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group

Tanto la compañía cerámica como el resto del sector de Castellón lamenta la pérdida de una profesional muy estimada y recordada por su compromiso, cercanía y calidad humana

Lucía Grandío.

Lucía Grandío. / Mediterráneo

Javier Cabrerizo

Castellón

El sector cerámico despide con dolor a Lucía Grandío Bravo, responsable de Marketing de Rocersa Group desde 2020, fallecida este domingo después de luchar contra una enfermedad. La propia compañía castellonense ha comunicado la noticia con un mensaje de profundo pesar: "Hoy en Rocersa Group nos toca despedir con enorme tristeza a nuestra Responsable de Marketing, Lucía Grandío Bravo, tras su fallecimiento". En ese mismo comunicado, la firma subraya su papel dentro de la organización, destacando "su brillante labor profesional —siempre comprometida, creativa y con una energía que impulsaba a todos—".

Grandío desarrolló una trayectoria destacada dentro de la empresa, donde fue una figura clave en el área de marketing, contribuyendo a reforzar la proyección de la marca y a dinamizar los equipos de trabajo. No obstante, desde Rocersa Group han querido poner el acento en su dimensión humana: "Queremos recordar, sobre todo, a la persona extraordinaria que fue. Cercana de verdad, generosa sin medida y con una forma única de cuidar a quienes tenía alrededor". La compañía añade que "deja una huella profunda en todos los que tuvimos el privilegio de compartir camino con ella".

Su huella en Rocersa

Su legado, según destaca la empresa, seguirá muy presente: "Su recuerdo seguirá muy presente en Rocersa, en cada proyecto, en cada equipo y en cada sonrisa que supo provocar". En este difícil momento, la compañía ha trasladado también su apoyo a los suyos: "Hoy queremos acompañar, con todo nuestro cariño y respeto, a su familia y seres queridos".

El mensaje concluye con una despedida que resume el sentir compartido por su entorno profesional y personal: "Gracias por tanto, Lucía. Siempre con nosotros".

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Despedida del sector

Desde el Periódico del Azulejo -publicación especializada en el sector cerámico de Prensa Ibérica- y Mediterráneo nos unimos a las condolencias a su familia y amigos y el nombre de Rocersa siempre irá unido a su sonrisa, proactividad y profesionalidad. En cada feria o evento en el que coincidíamos con ella, Lucía hacía gala de un entusiasmo (con su característica y permanente sonrisa), una amabilidad y una capacidad de trabajo sobresalientes, dispuesta a colaborar con los medios de comunicación en todo lo que necesitábamos. Descanse en paz.

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