Uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos de España abre el nuevo ciclo de conferencias de la azulejera APE Grupo

La compañía cerámica APE Grupo mantiene su compromiso con la difusión de la arquitectura de vanguardia, y el jueves 26 de marzo empieza una nueva edición del ciclo de conferencias Ágora, que organiza con la colaboración del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón (CTAC). Para esta jornada inaugural contarán con las aportaciones del estudio barcelonés Harquitectes, que es en la actualidad uno de los cinco finalistas en la categoría principal del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea-Premio Mies van der Rohe, cuyo fallo se dará a conocer el próximo mes.

Uno de los proyectos del estudio. / Mediterráneo

Harquitectes es uno de los despachos más reconocidos de la arquitectura contemporánea española. Fue fundado en el año 2000 por David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros y Roger Tudó. Su trabajo se caracteriza por una aproximación rigurosa a la construcción, con especial atención a la materialidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad de los procesos constructivos.

Conferencia inaugural con Harquitectes

La charla que ofrecerán en Ágora se llamará Radical Kindness. Compartirán su visión sobre la arquitectura y su manera de entender el proyecto arquitectónico a partir de la relación entre materialidad, construcción, contexto y sostenibilidad. A través de algunos de sus trabajos más representativos, los arquitectos reflexionarán sobre cómo los edificios pueden dialogar con su entorno y responder de forma responsable a las condiciones ambientales, técnicas y sociales.

El trabajo de Harquitectes se caracteriza por una aproximación rigurosa a la construcción y por una especial atención a los procesos materiales y energéticos que intervienen en la arquitectura. La cita será el 26 de marzo a las 198.00 horas en la sede de APE Grupo, ubicada en la calle Luxemburgo, 46, de Castelló.

Un ciclo consolidado en Castellón

El ciclo Ágora se ha consolidado como un espacio de encuentro y reflexión para profesionales de la arquitectura y el interiorismo. En sus diferentes ediciones ha contado con la participación de destacados arquitectos como Rafael de la-Hoz, Benedetta Tagliabue, Carlos Lamela, Patxi Mangado, Emilio Tuñón, Iñaki Ábalos, Felipe Pich-Aguilera, Peris+Toral Arquitectes y Aranguren+Gallegos.