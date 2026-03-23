La firma de Pamesa en gran formato, Ascale, participa en una exclusiva feria de Marbella
La compañía ofrece el espacio Auditorio Ascale, concebido por la interiorista Marisa Gallo
La compañía cerámica Ascale, la firma de Pamesa Grupo Empresarial dedicada a las piezas de gran formato, participa en una nueva edición del evento Marbella Design & Art 2026. Lo hace con la creación de Auditorio Ascale, un espacio concebido por la interiorista Marisa Gallo.
El proyecto propone una experiencia sensorial que invita a la pausa y la contemplación, donde la geometría, los textiles y la piedra sinterizada se combinan en un equilibrado juego de contrastes. "El resultado es una atmósfera sofisticada que pone en valor la versatilidad y el carácter expresivo de los materiales de Ascale", detallan desde la compañía, con sede en l'Alcora.
Un espacio clave en el recorrido
El auditorio se integra como uno de los espacios clave dentro del recorrido de Marbella Design & Art, un evento que reúne a profesionales del diseño, la arquitectura y el interiorismo, así como a un público final con alto interés en tendencias y proyectos singulares. La participación de Marisa Gallo, al frente de Interiorismo, refuerza el posicionamiento del espacio, aportando una propuesta alineada con un lenguaje contemporáneo y orientada a un perfil de cliente exigente, vinculado al ámbito residencial y contract de alto nivel.
Con esta intervención, Ascale consolida su presencia en un entorno donde el diseño y la innovación material tienen un papel protagonista. "El Auditorio Ascale se presenta como un ejemplo aplicado del potencial de la piedra sinterizada en proyectos de interiorismo, destacando su capacidad para adaptarse a diferentes usos y su papel como elemento central en la configuración del espacio", remarcan.
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