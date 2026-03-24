Miércoles 25
Alcaldes, diputados o la presidenta de la Diputación de Castellón: quién va a la jornada en defensa de la cerámica europea en Bruselas
Castellón y la zona italiana de Emilia Romagna lideran esta iniciativa
El sector cerámico continental, encabezado por España e Italia, expondrá sus necesidades en el centro de decisiones de la Unión Europea. Mañana miércoles tendrá lugar un encuentro que, con el título de El futuro de la cerámica europea, llevará hasta Bruselas a empresarios e instituciones de las principales zonas productoras. Una de las participantes será la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, que intervendrá en una mesa redonda sobre la visión local de la industria cerámica, en la que tomarán parte el presidente de la provincia italiana de Reggio Emilia y alcalde de Castellarano, Giorgio Zanni; los primeros ediles de Onda y l'Alcora, Carmina Ballester y Samuel Falomir, y el alcalde de Sassuolo, Matteo Mesini.
La jornada comenzará con una conferencia de prensa internacional, con la participación de la consellera de Industria de la Generalitat Valenciana, Marián Cano; el vicepresidente de la región de Emilia-Romaña, Vincenzo Colla; y dirigentes de las asociaciones de fabricantes. Por Confindustria Ceramica tomará la palabra su vicepresidente, Graziano Verdi, y por Ascer, el secretario general, Alberto Echavarría.
Representación política e institucional
La actividad contará con la participación de miembros del Parlamento Europeo, como los españoles Susana Solís (PP), Leire Pajín (PSOE) y Vicent Marzà (Compromís), diputados italianos y cargos de la Comisión Europea en materia de acción climática, competencia o crecimiento industrial y económico.
La sesión tiene como objetivo exponer la preocupación de la industria azulejera ante las restricciones comunitarias en el mercado de emisiones de CO2, cuya propuesta de actualización puede implicar importantes sobrecostes para la fabricación en Europa, cuando en estos momentos no existe una tecnología madura para sustituir el gas por otras fuentes de energía.
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