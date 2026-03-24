La exportación cerámica comienza 2026 con mal pie: pierden el 18% antes de la guerra en Oriente Medio

El presidente de la patronal azulejera Ascer, Ismael García Peris, mencionó hace unas semanas que enero había sido "medio flojo" para la industria de la cerámica, concentrada en Castellón. Algo habitual en cada arranque de año. Los datos de exportaciones del mes de enero confirman estas impresiones, con un fuerte retroceso del 18,18% en ventas internacionales respecto al mismo periodo de 2025, según muestran los datos aportados desde el Ministerio de Economía. Este resultado adverso contrasta con el dato de producción, que en enero experimentó una mejora del 6,5%. Algo que puede deberse a un buen comportamiento del mercado nacional y al dinamismo de la construcción.

La marcha atrás exportadora se produjo cuando ni siquiera se sospechaba la actual crisis geopolítica, con los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, lo que ha supuesto un súbito encarecimiento de los precios del petróleo y el gas natural, además de dificultades para el transporte marítimo en buena parte del mundo.

Caída de ventas y mercados a la baja

En enero se vendieron azulejos y baldosas de nuestro país por valor de 240,58 millones de euros, frente a los 294,05 millones del arranque del anterior ejercicio. Todos los principales mercados se mueven a la baja, con la única excepción de Grecia, que con 7,52 millones de euros, mejora un 1,9%. El peor rendimiento se da en Estados Unidos. Si hace un año registraba ventas positivas, con 43,88 millones de euros, en esta ocasión se queda en 25,12 millones de euros. Esto supone un fuerte descenso del 42,75%.

Principales destinos de las exportaciones cerámicas. / Rebeca Gracia

En esta ocasión, Francia adelanta a Estados Unidos y se convierte en enero en líder de ventas del exterior, con 30,45 millones de euros. Pese a esta primera posición, los envíos al territorio vecino retroceden un 10,81%. En tercera posición se mantiene el Reino Unido, con 25,12 millones de euros, y un descenso algo menos acusado del 8,38%.

Factores del arranque de 2026

Italia se eleva hasta el cuarto puesto de la clasificación, con 11,56 millones de euros (-4,98%), mientras que a Israel se vendió por 11,46 millones (-12,65%). El resto de los principales destinos del Tile of Spain pertenecen a la Unión Europea, con la excepción de Marruecos, que cae un 36,25%.

En su comparecencia de enero, el presidente de Ascer ya expuso que tanto este mes como septiembre "son dos meses difíciles". Una situación que suele revertirse con la celebración de ferias y eventos promocionales para la cerámica. En 2026 hay elementos que marcan la diferencia. Por un lado, el efecto rebote respecto al acopio de materiales de la primera mitad de 2025, cuando comenzó la incertidumbre por los aranceles. También está la inestabilidad económica en buena parte de Europa, como en Francia y Alemania. A nivel interno, los fabricantes están preocupados por los cambios que Bruselas contempla en el mercado de emisiones de CO2, y que tanto los azulejeros españoles como italianos quieren detener para evitar una pérdida de competitividad.

La guerra agrava la situación

La irrupción de la guerra en Oriente Medio agrava este mal arranque de 2026. Un conflicto que supone un aumento de los costes energéticos (la cotización del gas volvió a rondar el lunes sobre los 60 euros el megavatio hora, el doble que en el comienzo del año), un encarecimiento de los envíos para la exportación y una parada de hornos. La duración de la guerra será determinante para ver si en el segundo semestre se puede revertir este panorama adverso.