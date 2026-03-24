Porcelanosa muestra en Madrid sus avances en construcción industrializada

Porcelanosa Grupo apuesta en los últimos años por la construcción industrializada, un campo que está llamado a crecer en los próximos años ante la necesidad de construir más, con unos estándares de calidad exigentes y en medio de una búsqueda constante de mano de obra cualificada.

Una de las firmas del grupo de Vila-real, Butech, mostrará hasta el jueves en el recinto ferial de Madrid, Ifema, sus últimas novedades en esta tecnología dentro de la feria Rebuild 2026. Una cita que se ha consolidado "como uno de los principales encuentros profesionales para arquitectos, promotores, constructoras, ingenierías e instaladores que buscan nuevas propuestas para una edificación más eficiente, sostenible y tecnificada", destacan en la compañía.

Novedades en Rebuild

Los asistentes al estand de Porcelanosa podrán ver sus aportaciones más recientes en baños industrializados Monobath y el nuevo sistema de construcción industrializada para fachadas modulares. Además, este miércoles el responsable del departamento técnico de Butech Porcelanosa, Samuel Tortosa, participará en una sesión sobre paneles porcelánicos para construcción industrializada. Las cifras de Rebuild son notables: se espera superar la cifra de 28.000 profesionales asistentes, mientras que se calcula que 5.600 nuevos proyectos buscarán un socio industrial para ponerse en marcha.

Por otro lado, Porcelanosa Grupo participó los días 12 y 13 de marzo en GaliBuild Meeting 2026, un encuentro celebrado en Santiago de Compostela que es uno de los principales foros nacionales dedicados a la construcción industrializada. Por parte de la compañía de Vila-real intervino José Batlles, con una ponencia sobre la visión estratégica de la construcción industrializada, en la que se trataron asuntos como la colaboración entre industria y arquitectura, la certificación, la digitalización de los proyectos o la financiación. Las sesiones en Galicia también hicieron referencia a las soluciones más avanzadas en fachadas o la innovación en ventanas modulares.

Referencias recientes del grupo

En los últimos años, desde Butech han salido elementos industrializados con destino a hoteles u hospitales. Uno de los nuevos hitos es el sistema de fachada modular para el nuevo Hospital Clínic Universitari de València. Un proyecto hecho en colaboración con el estudio AIC Equip, dirigido por el arquitecto Gabriel Doménech, y FJ Jiménez Arquitectura.

El sistema en el que trabaja Butech "no solo mejora, sino que agiliza considerablemente el proceso de construcción", apuntan. Destaca la amplia fachada modular de más de 10.000 metros cuadrados, revestida con cerámica Xlight. La producción de los módulos se lleva a cabo en la línea de producción de Porcelanosa Offsite, una de las instalaciones más avanzadas en términos de automatización para la fabricación de sistemas de fachada modular. "Esta planta no solo marca un avance significativo en la construcción industrializada, sino que también cumple con los más exigentes estándares de calidad, tecnología y sostenibilidad", añaden.

Capacidad y ventajas

La línea de construcción industrializada se desarrolla desde 2019, con una planta que tiene una capacidad anual superior a 7.000 unidades, orientada a soluciones como Monobath (baños) y Modfacades (fachadas). Sus ventajas radican en la agilidad de plazos, el control de calidad, la precisión y la eficiencia de ejecución.