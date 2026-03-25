Barrachina reivindica en Bruselas una "transición energética viable" en defensa de la cerámica

“Necesitamos una transición energética que sea viable para la industria y justa para la sociedad”. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha reivindicado en Bruselas que "no tiene sentido que Europa legisle de espaldas a quienes ya están liderando la eficiencia", saliendo en defensa del sector cerámico de Castellón, que "junto al italiano, es el más eficiente del mundo en consumo energético y emisiones".

Así se ha expresado la máxima dirigente provincial durante su intervención en la mesa redonda sobre la visión local de la industria cerámica, enmarcada en la jornada El futuro de la cerámica europea, que ha incluido la firma de un manifiesto en defensa de la sostenibilidad y competitividad del sector. Barrachina ha asistido acompañada del diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, y ha remarcado que “aumentar los costes a los más eficientes no reduce emisiones globales”, sino más bien, “lo que hace es debilitar a quienes lo están haciendo bien”, pues "se aplican las mejores técnicas disponibles".

"Corazón de la provincia"

La presidenta de la Diputación ha continuado poniendo en valor la cerámica como motor estratégico de la provincia: “La cerámica no es solo un sector económico, es el corazón de nuestra provincia. Y ese corazón late con fuerza en Almassora, Betxí, Cabanes, Castellón, Figueroles, l’Alcora, la Llosa, la Vall d’Uixó, Llucena, Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Sant Joan de Moró, Vall d’Alba, Vilafamés, Vila-real y Xilxes. Estos son los 18 municipios donde están implantadas las empresas y donde centenares de familias viven del sustento que les proporciona la cerámica, al igual que las miles de personas procedentes de otros puntos de la provincia que se desplazan a diario para contribuir y trabajar en este sector”, ha declarado.

Con el fin de que esta industria "no se apague", desde la institución provincial se reclama protección, con medidas como un plan industrial integral, seguridad jurídica con plazos flexibles para una transición ordenada, incentivos a la innovación y reciprocidad comercial. “Porque no hablamos solo de energía, sino que hablamos de un plan industrial europeo, un plan construido con el sector”. En definitiva, “un plan para proteger el empleo y el futuro de territorios como Castellón y Emilia-Romagna”, ha insistido Barrachina.

"Que proteja a su industria"

"Sin reciprocidad ambiental, laboral y energética, no hay competencia justa. Y sin competencia justa, no hay futuro”, ha sentenciado la presidenta de la Diputación, concluyendo que la institución seguirá alzando la voz en defensa del sector, “porque creemos en una Europa que protege a su industria, que defiende a sus trabajadores y que apuesta por su talento”.

La presidenta de la Diputación de Castellón ha compartido mesa redonda con el presidente de la provincia italiana de Reggio Emilia y alcalde de Castellarano, Giorgio Zanni; la primera edila de Onda, Carmina Ballester; el munícipe de l’Alcora, Samuel Falomir; y el alcalde de Sassuolo, Matteo Mesini.