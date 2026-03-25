El BOE 'esconde' dos nuevos costes para la cerámica en el decreto del Gobierno por la guerra

Este jueves se vota en el Congreso el real decreto del Gobierno con las medidas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. Tras la celebración en el Consejo de Ministros del pasado viernes ya hubo voces críticas con las actuaciones adoptadas. Desde la patronal de la cerámica, Ascer, mencionaron que la rebaja del IVA en el gas apenas tendría efecto en el sector, y ponían el acento en que se incluía a las industrias electrointensivas, mientras dejaba sin medidas específicas a las gasintensivas. Un grupo en el que se encuentra el azulejo.

Tras el análisis del decreto en el BOE, la asociación GasIndustrial menciona que se han incluido por la puerta trasera dos medidas adicionales que perjudican a empresas como las de la cerámica, al introducir nuevos costes. "Es en las disposiciones finales donde, con frecuencia, se esconden los cambios más relevantes... y también los más preocupantes", apunta la presidenta de esta organización, Verónica Rivière.

Nuevos costes para la industria

Una de ellas afecta a las empresas que no reciben suministro de gas por parte de comercializadoras, sino que acuden directamente al mercado. A partir de ahora deberán contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). "Las industrias intensivas en energía compiten en mercados globales. Sus competidores no son otras empresas españolas, sino industrias en países como Francia o Portugal. Y la realidad es clara: en estos países no existen cargas equivalentes al FNEE en los mismos términos". Rivière apunta a que esto supone un coste añadido de 2,5 euros por megavatio hora de gas, que lastra los resultados de las empresas.

La segunda sorpresa tiene que ver con la introducción de cuotas obligatorias de biometano. "Actualmente cuesta unos 100 euros el megavatio hora", señala la presidenta de GasIndustrial. El doble de los 52 de la cotización del miércoles, y más del triple de los 30 que se pagaban antes de la guerra. "Supone trasladar un sobrecoste adicional a la industria en un momento especialmente delicado". Asimismo, menciona que no existe "un mecanismo de compensación definido, operativo y garantizado".

Alivio insuficiente para el azulejo

Estas dos medidas ensombrecen las dos medidas principales para las industrias gasintensivas, que "aportan cierto alivio, como la flexibilización del caudal contratado y el canon cero para el almacenamiento subterráneo". "Mientras otros países refuerzan la competitividad de su industria, España corre el riesgo de debilitar la suya", concluye.