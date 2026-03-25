La electrificación de la cerámica no será posible sin resolver los "cuellos de botella" en las redes de distribución

La Alianza Q-Cero, un colectivo en el que participa la energética Iberdrola y más de 150 empresas industriales de España, ha presentado el revolucionario horno eléctrico de la compañía Equipe Cerámicas como ejemplo a seguir para lograr los futuros objetivos de descarbonización. Esta instalación, activa desde la primavera de 2024, fabrica piezas de pequeño formato.

El CEO de la empresa, Rogelio Vila, expuso las ventajas de esta innovación, al ser "2,4 veces más eficiente que un horno de gas", ya que sus resistencias permiten controlar mejor el reparto del calor a la hora de cocer las piezas. Además, "nos permite fabricar ciclos más rápidos", por lo que mejora la productividad. La inversión fue de cuatro millones de euros, cuya amortización "dependerá del coste del gas natural con respecto a la energía eléctrica; desgraciadamente parece que las circunstancias sociopolíticas nos van a hacer que lo podamos amortizar antes", comentó, a raíz del encarecimiento del gas por la guerra en Oriente Medio.

Segundo horno eléctrico en camino

El responsable de esta firma reafirmó su satisfacción con el rendimiento de este horno y, tal y como ya avanzó Mediterráneo, ultima los preparativos de otro horno eléctrico, que duplicará su capacidad, con una inversión de 10 millones de euros. "Fabricará hasta 3.500 metros cuadrados al día", dijo, por lo que será muy parecido a las dimensiones de un horno de piezas de mayor tamaño.

Rogelio Vila (Equipe) y César Muñoz (Alianza Q-Cero) / MANOLO NEBOT ROCHERA

La apuesta de Equipe ha sido innovadora, pero Q-Cero la considera como una línea a seguir para afrontar el desafío de la electrificación de la industria. El coordinador de esta alianza, César Muñoz, señala que además de acercarse a los objetivos que propone la Unión Europea, esta decisión se puede relacionar con el actual conflicto geopolítico, "ante la necesidad de tener fuentes energéticas propias, que no hagan depender del exterior, porque esto te hace vulnerable y dependiente de un combustible que no tienes".

Red eléctrica y cuellos de botella

Una idea que también expuso Irina Celades, del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC). "Con la guerra de Ucrania nos encontramos con la subida de costes energéticos y la necesidad de buscar materias primas, y ahora tenemos el conflicto de Irán: no podemos estar a expensas del exterior, y la independencia energética no es una opción". El ejemplo más contundente ocurre en India, que dependía de forma casi exclusiva del gas de Catar, y que ante la interrupción del suministro ha tenido que parar el 80% de su producción.

Pero la electrificación no solo depende de que haya más modelos de hornos en el mercado. También se tiene que resolver la necesidad de contar con la conectividad suficiente. Desde Q-Cero apuntan a "dos cuellos de botella sobre los que es necesario actuar". Señalan que Castellón tiene un 100% de saturación de la red eléctrica, "lo que dificulta que diversas industrias puedan dar este paso". El otro es la necesidad de una planificación en el eje azulejero provincial, por lo que se debe avanzar en "la futura subestación del Maestrazgo y la ampliación de las existentes en la Plana y Betxí".

César Muñoz mencionó que en Castellón "las administraciones públicas y las empresas distribuidoras están trabajando en este sentido. Hay infraestructuras que permiten este crecimiento, pero evidentemente hay que trabajar y seguir desarrollándolo más todavía", como en la mejora de las regulaciones para agilizar los procesos. Algo que, defiende, no solo puede ayudar a electrificar a la cerámica, sino que también es un incentivo para la atracción de nuevas inversiones extranjeras.