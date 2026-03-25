PP, PSPV y Compromís urgen en Bruselas reglas justas para la cerámica de Castellón

Representantes de Partido Popular, PSPV-PSOE y Compromís han defendido este miércoles en Bruselas la necesidad de aplicar reglas justas para la industria cerámica de Castellón y acompañar al sector en el proceso de transición ecológica en el marco de la jornada El futuro de la cerámica europea.

Carmina Ballester, alcaldesa de Onda (PP): "Europa no puede exigir más a quienes ya cumplen"

"Europa no puede exigir más a quienes ya cumplen mientras permite competir a quien no lo hace”, ha defendido la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester (PP), quien ha advertido de que "mientras hablamos aquí, nuestras fábricas están tomando decisiones muy difíciles".

Ballester ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una transición energética viable para el sector, que tenga en cuenta la realidad tecnológica actual y no obligue a las empresas a abandonar soluciones como el gas sin alternativas competitivas. “No podemos pedir a nuestras empresas que lideren la transición ecológica sin ofrecerles herramientas reales, tecnología viable y condiciones competitivas”, ha subrayado.

“Las empresas no piden ayudas, piden poder trabajar: con energía competitiva, menos burocracia y reglas justas”, ha afirmado, instando a reducir la carga burocrática que soportan las compañías del sector cerámico.

Samuel Falomir, alcalde de l'Alcora (PSPV-PSOE): "La transición no puede ir contra la propia industria"

El alcalde de l'Alcora, el socialista Samuel Falomir, ha defendido que "la transición energética de la cerámica no puede plantearse con un marco regulador y unos plazos que, en la práctica, vayan en contra de la propia industria y acaben empujando la producción fuera de Europa".

"No podemos endurecer las exigencias sin alternativas viables para un sector que ya está innovando e invirtiendo para reducir emisiones, porque el riesgo es deslocalizar la producción hacia países con menos controles y provocar justo el efecto contrario al que se busca", ha sostenido el también secretario general de los socialistas castellonenses.

Falomir ha asegurado que la jornada en Bruselas busca que "la Comisión Europea nos escuche, escuche a Castellón y regule nuestro sector trabajando juntos para descarbonizarlo desde una óptica realista y decidida que no comprometa su viabilidad y competitividad".

Vicent Marzà, eurodiputado (Compromís): "No podemos exigir transformaciones inviables"

"No podemos exigir transformaciones que aún no son técnicamente viables o económicamente asumibles", ha sostenido el eurodiputado de Compromís, el castellonense Vicent Marzà, quien ha apuntado que "la transición tiene que ir de la mano del desarrollo tecnológico disponible, sin renunciar a la descarbonización, pero garantizando justicia social y el mantenimiento de los puestos de trabajo".

El dirigente de Compromís también ha alertado sobre el impacto de la competencia internacional y ha pedido medidas para garantizar condiciones equitativas: "Tenemos que proteger al sector cerámico frente a acuerdos comerciales que generan competencia desleal", ha incidido, defendiendo que "no podemos permitir que nuestro mercado se vea inundado por productos que no cumplen los mismos estándares".

Además, el eurodiputado ha pedido un mayor apoyo en materia de financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones "para desarrollar nuevas tecnologías y procesos industriales más eficientes".