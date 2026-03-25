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Petición ante Bruselas

Los principales puntos del manifiesto conjunto de España e Italia para defender a la cerámica

Castellón y la zona italiana de Emilia-Romagna concentran el 80% de la producción europea

Jornada en defensa de la cerámica en el Parlamento Europeo.

Jornada en defensa de la cerámica en el Parlamento Europeo. / Mediterráneo

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

La campaña emprendida por el sector cerámico español para advertir sobre las nuevas medidas de la Comisión Europea en materia de descarbonización ha tenido un momento culminante este miércoles, con una acción conjunta de la patronal italiana y autoridades de los dos países en Bruselas. La declaración conjunta afirma que las políticas europeas "han demostrado ser inadecuadas", de modo que pide "una adaptación realista" a las ambiciones del continente en materia medioambiental.

El principal caballo de batalla es el sistema de pago de emisiones de carbono (ETS), que en el caso de la cerámica "termina favoreciendo a productores extracomunitarios, sometidos a exigencias ambientales y sociales muy inferiores a las de la Unión Europea". Algo que perjudica a la competitividad de la industria, de modo que solicitan "decisiones contundentes" ante los "costes muy elevados" del ETS ya entre 2021 y 2025, "que aumentarán más entre 2026 y 2030, y de nuevo después de 2031".

Riesgo para la competitividad industrial

Recuerdan que la cerámica "está reconocida por la normativa europea como de difícil descarbonización". Pese a que "compartimos la ambición climática de la UE", recuerdan que los "objetivos son cada vez más exigentes, mientras el progreso tecnológico actual avanza a un ritmo diferente". De paso, avisan que las empresas "no saben hoy cuántos derechos gratuitos se asignarán en 2026", lo que impide cualquier planificación industrial".

Ante este panorama, piden la congelación de las medidas planteadas por los dirigentes comunitarios "y redefinir los criterios para su determinación", con un apartado específico para la cerámica. Con ello se quiere "salvaguardar la competitividad de las empresas tanto en el mercado interior como en los extracomunitarios".

Fondos europeos para investigación

Por otro lado, para lograr la deseable adaptación a los planes de descarbonización, el documento menciona que el azulejo "no se ha beneficiado hasta ahora de financiación específica de la UE para actividades concretas de investigación". Reclaman así "la promoción de una intensa actividad investigadora respaldada por fondos europeos".

Noticias relacionadas y más

El presidente de Ascer, Ismael García Peris, pidió "una transición ecológica compatible con la competitividad industrial y económica, evitando la deslocalización y garantizando el empleo de las miles de familias que dependen de nuestros sectores en Europa". Graziano Verdi, vicepresidente de Confindustria Ceramica y presidente de la Federación Europea del sector, afirmó por su parte que "en ningún lugar del mundo el coste del CO2 es tan elevado como en Europa; además, el continente soporta los precios de la energía más altos a nivel global". Algo que lastra su posicionamiento ante otros competidores internacionales.

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