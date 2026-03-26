La patronal de la Comunitat pide mejorar las medidas anticrisis para la cerámica: "El impacto de la guerra es crítico"

El paquete de medidas del Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio ha recibido valoraciones tibias por parte de los principales sectores productivos de Castellón. Consideran que estas actuaciones son escasas para hacer frente al encarecimiento generalizado en los costes y la energía. Un punto de vista que ahora ha ratificado la patronal autonómica, la CEV, en la reunión de sus órganos de gobierno en Alicante.

Reunión de la CEV en Alicante. / Mediterráneo

Uno de los sectores en los que se fija la organización empresarial es la cerámica de Castellón. Es una de las actividades más afectadas, apuntan, al tener "mayor intensidad energética o mayor dependencia del transporte y de los mercados exteriores". Esto se justifica por el elevado consumo de gas para la fabricación, y por su papel netamente exportador, por lo que se encarecen los envíos al exterior, así como las caídas en mercados afectados por la incertidumbre geopolítica. "El aumento de costes está ejerciendo presión sobre los márgenes empresariales y dificulta la planificación de la actividad", comenta la CEV.

Impacto directo en la cerámica

La evaluación de la patronal del decreto anticrisis "supone un avance significativo, pero ni su contenido aborda de forma completa el conjunto de necesidades identificadas por el tejido empresarial ni sus dotaciones resultan suficientes para compensar los sobrecostes que las empresas van a tener que soportar". Sobre todo, si este conflicto se alarga.

La CEV echa de menos "un sistema de ayudas directas generalizadas que permita compensar de forma integral el incremento de costes en el conjunto del tejido empresarial", más allá de las rebajas fiscales en los combustibles. Tampoco aprecian instrumentos de refuerzo a la exportación, y que "aspectos relevantes, como los sobrecostes logísticos internacionales o la necesidad de una respuesta homogénea para el conjunto del tejido empresarial, no están plenamente cubiertos por el real decreto-ley".

Riesgos para la economía valenciana

La organización ya tiene evaluados los riesgos para la economía valenciana ante este nuevo conflicto. "El impacto se considera crítico, dado su carácter gasintensivo y exportador, lo que lo sitúa en una posición de elevada vulnerabilidad ante el encarecimiento energético y logístico", exponen. Sin ir más lejos, el precio del gas ha llegado a duplicarse en las últimas semanas. "El coste del gas natural es sobre un 25% del coste total de la producción", mencionó el miércoles el CEO de Equipe Cerámicas, Rogelio Vila.

En el encuentro de la CEV, en el que estuvo el presidente de CEV Castellón, Luis Martí, se reclama "una estrategia coordinada a nivel de la Unión Europea y de un marco temporal común que evite posibles distorsiones competitivas entre Estados miembros" en el caso de que se alargue la inestabilidad.

Petición de más apoyo institucional

Por todo ello, "la Confederación continuará insistiendo, en función de la evolución y duración del conflicto y de sus repercusiones sobre la economía, en la necesidad de ampliar el alcance de las medidas adoptadas, tanto en términos de cobertura como de dotación económica".

Una petición que amplía a la Generalitat Valenciana, con la activación de "medidas complementarias de apoyo al tejido productivo, que incluyan ayudas directas, instrumentos de carácter fiscal y mecanismos de apoyo a la liquidez empresarial, a través, entre otros, del Ivace+i, el IVF y de Afín-SGR, con el fin de reforzar la capacidad de respuesta de las empresas ante un contexto de elevada incertidumbre".