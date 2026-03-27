Bruselas responderá en abril a las peticiones conjuntas de la cerámica de Castellón e Italia

Castellón y la región italiana de Emilia-Romagna concentran el 80% de la producción europea de la cerámica, lo que implica 38.000 empleos directos y 120.000 de los sectores relacionados. Representantes de las dos zonas y de sus patronales nacionales acudieron el miércoles a Bruselas para hacer oír su voz contra la normativa comunitaria de emisiones de CO2.

La propuesta de la Comisión Europea implica un recorte del 33% en las asignaciones gratuitas, lo que supone un gran sobrecoste en un momento de incertidumbre geopolítica. El manifiesto conjunto pide la revisión de los benchmark (valores de referencia) de emisiones para el periodo 2026-2030. En el caso de mantenerse la idea inicial, "la actualización nos supondría entre 110 y 160 millones de euros anuales de sobrecoste, lo que supone del 40% al 60% de beneficios totales del sector y es un factor crítico para la supervivencia de la industria", mencionó el secretario general de los fabricantes azulejeros españoles, Alberto Echavarría.

Espera ante la decisión europea

Tanto Ascer como Confindustria Ceramica están a la espera de conocer la decisión final de las autoridades comunitarias. "Será en abril cuando se publique el benchmark, que determinará las asignaciones para este periodo de cuatro años", mencionan desde Ascer. El sector pide que no se apliquen los cambios. Remarcan que no pueden cambiar de fuente energética porque no hay tecnología alternativa que lo permita todavía.

En este texto se critica que las empresas "no saben cuántos derechos gratuitos se asignarán en 2026, lo que impide cualquier planificación industrial". En cuanto al funcionamiento del mercado de emisiones (ETS), es en septiembre cuando se hacen los cálculos entre las emisiones realizadas y los derechos gratuitos asignados. Si se sobrepasan, las empresas tienen que comprar, por lo que a final de año podría darse un fuerte aumento de costes.

Intervención técnica en Bruselas

La jornada contó con la participación de la directora general para la Acción Climática de la Comisión Europea, la española Beatriz Yordi. Su intervención "tuvo un carácter principalmente técnico y no incluyó valoraciones explícitas ni posicionamientos concretos respecto al contenido del manifiesto", detalló Ascer. Dentro de unas semanas se saldrá de dudas.