España recibirá más gas de Argelia, pero la mejora para la cerámica de Castellón será limitada

En medio del caos generado por la guerra en Oriente Medio surge un avance positivo. Las relaciones entre España y Argelia, muy tensas hace unos años, han pasado a una nueva fase, y ahora el país norteafricano acuerda con el Gobierno español mandar más gas a través del gasoducto Medgaz. Esto supone una mejora de la garantía en el suministro para industrias como la cerámica de Castellón, aunque el efecto beneficioso en los precios será limitado.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunió el jueves con el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, además de sus ministros de Exteriores e Hidrocarburos, para anunciar posteriormente "reforzar esta asociación estratégica en materia de energía", expuso el ministro en declaraciones recogidas por Europa Press, sin entrar en más detalles sobre en qué se traducirá este refuerzo, si bien se ha venido apuntando a que se incrementaría el suministro de gas por parte del país magrebí hacia España.

Más gas argelino para España

Argelia no es el único país que suministra esta energía a nuestro país, si bien reúne una ventaja sobre el resto: la mayor parte de sus envíos se hace a través del gasoducto y no mediante barcos metaneros, que tienen un coste más elevado al incluirse el precio del transporte y del proceso de regasificación. La presidenta de GasIndustrial, Verónica Rivière, menciona que esto se traduce "en menos costes logísticos, aunque todo dependerá de la fórmula empleada para este refuerzo del suministro". Además, advierte de que "la capacidad del gasoducto es limitada". Argelia ya es el principal proveedor a España.

Otra cosa es que esta ventaja se traduzca en los contratos de suministro que deben pagar empresas como las azulejeras de Castellón, que han visto cómo el precio ha pasado de los 30 euros por megavatio hora a superar los 50 desde el estallido de la guerra. Un impacto que se empezará a pagar dentro de unos días, con las facturas correspondientes al mes de marzo. Fuentes del sector mencionan que el pacto en Argelia da mayor tranquilidad, porque no habrá problemas de desabastecimiento, pero los principales beneficiados serán los comercializadores más que los consumidores industriales. La mayor parte de la industria cerámica paga su gas en función de las fluctuaciones del índice TTF, el de referencia en Europa, que sigue disparado desde hace un mes.

Competencia energética en el Mediterráneo

Esta operación diplomática tiene otro trasfondo, como es la competencia internacional para asegurarse la fuente energética. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, también ha acudido esta semana a Argel para anunciar una mayor cooperación entre los dos países en materia energética. Italia tiene mayor dependencia del gas de Catar, que está plenamente afectado por el conflicto bélico, por lo que se teme que no se puedan cumplir los acuerdos de suministro. Esto les obliga a reforzar la cooperación con otros proveedores. Además, Italia fue el país que sacó más provecho de las tensiones con España, con el anuncio en 2023 de construir un nuevo gasoducto directo. El vínculo Argel-Roma no se debilita pese a la mejora de relaciones con España.

Una crisis diplomática que afectó a esmaltes y maquinaria Las tiranteces entre España y Argelia comenzaron en 2022, cuando España cambió su tradicional posicionamiento ante la situación del Sáhara Occidental y se acercó a las posturas de Marruecos. El principal efecto fue un bloqueo comercial a productos españoles, que afectó de manera especial a los esmaltes y la maquinaria para la cerámica, que vieron caer sus exportaciones en picado. Una situación que no se restableció hasta finales de 2024, cuando se levantaron las trabas desde Argelia. Desde ese momento, la situación se ha normalizado. El presidente de la patronal de los esmaltes, Fernando Fabra, afirmó hace un mes que en 2025 "hemos subido la facturación con ellos a más de 100 millones de euros, y vuelve a ser el segundo país más importante de nuestras exportaciones después de Italia, con lo cual hemos recuperado casi el 100% del comercio que teníamos con ellos antes del bloqueo".