Argenta consolida su apuesta por el diseño cerámico en Coverings 2026

Argenta Cerámica participará en Coverings 2026, uno de los principales encuentros internacionales del sector cerámico y de la piedra natural, que se celebrará del 30 de marzo al 2 de abril de 2026 en Las Vegas (Estados Unidos). La firma estará presente en el estand 633 del pabellón español, donde presentará sus últimas propuestas dirigidas a distribuidores, arquitectos, interioristas y profesionales de la prescripción.

Consolidado como una cita estratégica dentro del calendario internacional, Coverings representa una oportunidad clave para que la firma refuerce su posicionamiento en el mercado norteamericano y comparta su visión del diseño cerámico desde una mirada arquitectónica, basada en la coherencia material, la funcionalidad y la calidad.

'Showroom' de Argenta. / Mediterráneo

La propuesta expositiva refleja la filosofía de la compañía vila-realense, entendiendo la cerámica como un recurso capaz de estructurar el espacio y generar atmósferas. Una visión en la que convergen innovación técnica, sensibilidad estética y versatilidad de uso, ofreciendo soluciones pensadas para proyectos residenciales, contract y de prescripción arquitectónica.

En esta edición, Argenta presentará importantes novedades a nivel de producto. Entre ellas, destacan las primeras colecciones desarrolladas en Artech para revestimiento, que amplían las posibilidades técnicas y estéticas de la firma; una ampliación significativa de series de pequeño formato integradas en la familia Forms, la propuesta de pieza pequeña de Argenta; y una nueva batería de productos en formato 100x100, concebidos para responder a las necesidades de proyectos contemporáneos que apuestan por la continuidad visual y la escala arquitectónica.

La participación de Argenta en Coverings estará acompañada por la campaña gráfica desarrollada bajo el lema Connecting spaces, inspiring experiences, que pone el foco en la transformación de la materia y en la capacidad del diseño cerámico para construir espacios con identidad y significado.