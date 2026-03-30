Coverings 2026: Ecoceramic impulsa su expansión internacional con nuevas colecciones

Ecoceramic, marca perteneciente al Grupo Pamesa, afianza su posicionamiento en el mercado global con su participación en Coverings, una de las principales citas internacionales del sector cerámico. La firma presenta en este escenario sus últimas novedades, centradas en la innovación tecnológica, el desarrollo estético y la adaptación a las demandas de un mercado cada vez más exigente y globalizado.

La propuesta de este año de la compañía de Onda gira en torno a cinco nuevas colecciones: Ambrosia, Tivoli, Sibilino, Crema y Alberi, concebidas para dar respuesta a las tendencias actuales del diseño arquitectónico y de interiorismo. Entre ellas, Sibilino se posiciona como una de las series con mayor acogida, destacando por su fuerte personalidad y su capacidad para generar espacios con identidad propia, lo que la convierte en una de las grandes protagonistas de la presentación en la feria de Las Vegas.

Un elemento diferencial en esta edición es la incorporación de la tecnología Gravita en las colecciones Alberi, Crema y Sibilino. Este desarrollo permite alcanzar superficies con una mayor riqueza gráfica, profundidad y precisión en los detalles, logrando acabados de alto realismo que están teniendo una excelente respuesta en el mercado. La aplicación de esta tecnología refuerza el compromiso de la marca con la innovación como eje clave de su crecimiento.

Acabados disponibles

Otro de los aspectos que está despertando un gran interés es la variedad de acabados disponibles. Ecoceramic apuesta por el acabado mate, que continúa consolidándose como la opción preferida por su versatilidad y estética contemporánea. Junto a él, el pulido mantiene su atractivo en proyectos que buscan un mayor impacto visual, mientras que el acabado Polimatt se presenta como una de las propuestas más innovadoras de la firma, ganando protagonismo especialmente en el mercado internacional por su equilibrio entre suavidad, elegancia y prestaciones técnicas.

Ambiente Tivoli. / Mediterráneo

Además del componente estético, las nuevas colecciones han sido diseñadas para ofrecer altas prestaciones técnicas, como resistencia, durabilidad y fácil mantenimiento, cualidades cada vez más valoradas en proyectos residenciales y contract.

En este contexto, la proyección internacional adquiere un papel estratégico. El mercado norteamericano, en particular, continúa siendo una de las principales áreas de crecimiento para la firma. La presencia en Coverings se convierte así en una plataforma clave para reforzar su red comercial, consolidar relaciones con distribuidores y prescriptores, y seguir ampliando su visibilidad en un entorno altamente competitivo.

Con esta propuesta, Ecoceramic reafirma su apuesta por la internacionalización, apoyándose en una combinación de diseño, tecnología y capacidad productiva que está teniendo una excelente acogida a nivel.