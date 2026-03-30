Coverings 2026: Natucer refuerza su liderazgo en EEUU con innovación cerámica

Natucer vuelve a posicionarse como un actor clave en el panorama internacional de la cerámica tras más de 25 años de participación ininterrumpida en la feria Coverings, uno de los principales escaparates del sector en Estados Unidos. Precisamente, el mercado estadounidense se mantiene como el principal destino de exportación de la compañía, donde la firma de Onda colabora con algunos de los clientes más relevantes y donde colecciones como Cuore aportan un valor diferencial a la marca.

En esta edición de 2026, la compañía presenta una propuesta integral en la que todas sus series comparten un mismo hilo conductor: la combinación de diseño, altas prestaciones técnicas y una marcada sensibilidad cerámica. Su estand, de aproximadamente 50 m², está protagonizado en gran medida por el producto Cuore, acompañado de otros conceptos que refuerzan su apuesta por la especialización.

Las propuestas

Entre ellos, destacan las piezas especiales, con una sección dedicada al ámbito de la piscina. En este espacio se exhibe la serie Arties al completo, incluyendo soluciones como bordes de piscina, peldaños y revestimientos específicos para el vaso, mostrando así la versatilidad y el enfoque técnico de la marca.

Showroom de Natucer. / Mediterráneo

Otra de las colecciones que acapara protagonismo en Coverings es Triart, una serie que explora la dimensión tridimensional del porcelánico. A través de efectos 3D, Triart aporta una nueva profundidad estética a pavimentos y revestimientos, añadiendo valor tanto en aplicaciones residenciales como arquitectónicas.

Manolo Nebot

Más allá de su presencia en feria, Natucer continúa avanzando en su estrategia de marca con la reciente inauguración de un nuevo showroom de 740 m². Este espacio ha sido concebido como un centro de inspiración arquitectónica donde se presentan las últimas tendencias en cerámica innovadora. Paralelamente, la compañía ha renovado sus oficinas y la fachada de sus instalaciones, reforzando así su imagen contemporánea y su compromiso con el diseño.