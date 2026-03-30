Coverings 2026: Navarti apuesta por una familia de superficies inspirada en la naturaleza
La firma presenta Gravita, que se caracteriza por la modularidad, el realismo gracias a los relieves y la diversidad de texturas
En la nueva edición de Coverings 2026, Navarti presenta una selección de colecciones que reflejan la evolución constante de la marca en diseño cerámico, innovación tecnológica y versatilidad arquitectónica. Entre las novedades destaca Gravita, una nueva familia de superficies concebida para explorar la expresividad de la piedra a través de una interpretación contemporánea del porcelánico.
Gravita nace de la búsqueda de equilibrio entre inspiración natural y precisión tecnológica. La colección captura la profundidad visual y el carácter mineral de la piedra, trasladándolo a superficies que combinan movimiento gráfico, textura refinada y una estética serena, pensada para integrarse de forma natural en proyectos residenciales y espacios de carácter arquitectónico.
Su diseño se caracteriza por un delicado juego de matices y transiciones suaves que aporta naturalidad y continuidad visual a los espacios. Al mismo tiempo, Gravita ofrece todas las prestaciones técnicas del porcelánico: resistencia, durabilidad y facilidad de mantenimiento, lo que la convierte en una solución versátil tanto para interiorismo como para proyectos de alto tránsito.
Junto a Gravita, Navarti presentará en Coverings otras de sus últimas propuestas, entre ellas Athika, Navona y Kea, colecciones que exploran diferentes interpretaciones de materiales naturales. Athika destaca por su lectura contemporánea de la piedra, con una estética elegante y equilibrada. Navona revisita la belleza clásica del travertino, aportando calidez y ritmo arquitectónico a los espacios. Por su parte, Kea, inspirada en la piedra Rapolano, se caracteriza por su suavidad gráfica y su marcada identidad mineral.
Espacios y sensaciones
Con estas nuevas propuestas, la compañía de Castelló reafirma su visión de la cerámica como un material capaz de definir espacios, transmitir sensaciones y dialogar con la arquitectura contemporánea, combinando diseño, tecnología y autenticidad material en cada una de sus piezas.
Navarti ofrece proyectos completos y polivalentes
En Coverings 2026 en Las Vegas, Navarti invita a arquitectos, interioristas y profesionales del sector a descubrir estas nuevas superficies y explorar cómo la innovación cerámica continúa evolucionando a través de la textura, la profundidad y el diseño.
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