Coverings 2026: Navarti apuesta por una familia de superficies inspirada en la naturaleza

En la nueva edición de Coverings 2026, Navarti presenta una selección de colecciones que reflejan la evolución constante de la marca en diseño cerámico, innovación tecnológica y versatilidad arquitectónica. Entre las novedades destaca Gravita, una nueva familia de superficies concebida para explorar la expresividad de la piedra a través de una interpretación contemporánea del porcelánico.

Gravita nace de la búsqueda de equilibrio entre inspiración natural y precisión tecnológica. La colección captura la profundidad visual y el carácter mineral de la piedra, trasladándolo a superficies que combinan movimiento gráfico, textura refinada y una estética serena, pensada para integrarse de forma natural en proyectos residenciales y espacios de carácter arquitectónico.

Su diseño se caracteriza por un delicado juego de matices y transiciones suaves que aporta naturalidad y continuidad visual a los espacios. Al mismo tiempo, Gravita ofrece todas las prestaciones técnicas del porcelánico: resistencia, durabilidad y facilidad de mantenimiento, lo que la convierte en una solución versátil tanto para interiorismo como para proyectos de alto tránsito.

Propuesta de Navarti. / Mediterráneo

Junto a Gravita, Navarti presentará en Coverings otras de sus últimas propuestas, entre ellas Athika, Navona y Kea, colecciones que exploran diferentes interpretaciones de materiales naturales. Athika destaca por su lectura contemporánea de la piedra, con una estética elegante y equilibrada. Navona revisita la belleza clásica del travertino, aportando calidez y ritmo arquitectónico a los espacios. Por su parte, Kea, inspirada en la piedra Rapolano, se caracteriza por su suavidad gráfica y su marcada identidad mineral.

Espacios y sensaciones

Con estas nuevas propuestas, la compañía de Castelló reafirma su visión de la cerámica como un material capaz de definir espacios, transmitir sensaciones y dialogar con la arquitectura contemporánea, combinando diseño, tecnología y autenticidad material en cada una de sus piezas.

En Coverings 2026 en Las Vegas, Navarti invita a arquitectos, interioristas y profesionales del sector a descubrir estas nuevas superficies y explorar cómo la innovación cerámica continúa evolucionando a través de la textura, la profundidad y el diseño.