Una firma cerámica de Castellón, pendiente del juzgado para su venta: "Todos los trabajadores apoyan la oferta"

Las empresas del sector cerámico de Castellón han encadenado momentos delicados en los últimos años. Desde la pandemia, han tenido que afrontar el aumento de costes en materias primas y en transporte para la exportación, los efectos de la guerra de Ucrania, el disparatado incremento de los precios del gas o las guerras arancelarias. Ahora se encuentran en una nueva encrucijada por guerra en Oriente Medio. La mayor parte de compañías han demostrado una gran resiliencia, pero algunas firmas de tamaño mediano o pequeño han sufrido graves problemas.

Fue el caso de Todagres, que cerró tras acumular varios años de pérdidas, o Azteca, que recientemente ha detenido la actividad y va encaminada a la liquidación. Hay situaciones en las que los problemas de liquidez abocan a la presentación de un concurso de acreedores, pero con la voluntad de mantener la actividad. En este supuesto se encuentra Mayolica Azulejos, de l'Alcora, que en diciembre entró en proceso concursal, aunque sigue trabajando con normalidad.

Una oferta para mantener la actividad

La firma atisba una esperanza al recibir una propuesta de compra para hacerse con la unidad productiva y mantener a la plantilla, compuesta por unos 35 empleados. Tal y como avanzó Mediterráneo, el ofertante es la sociedad suiza Consortium Team.

Hasta finales de enero se podían presentar más ofertas ante el administrador concursal designado para Mayolica, Federico Castellano. El abogado castellonense menciona que no se han recibido nuevas propuestas, de modo que la opción que hay ahora sobre la mesa es la de Consortium Team. "La decisión final dependerá de la jueza", expone Castellano. Además, añade que los trabajadores "han apoyado al 100% la oferta, lo que es un dato relevante" y podría ser determinante para el auto.

Pendientes de la decisión judicial

Una decisión que se espera adoptar en breve, una vez analizada la viabilidad de la oferta. El grupo suizo ofrece 3,23 millones de euros para hacerse con la propiedad de Mayolica, con el aliciente de que los actuales empleados podrán seguir en sus puestos.

En cuanto a las motivaciones para hacer este traspaso, Consortium Team estaría interesado en contar con una factoría como la de l'Alcora, dedicada a piezas de alto valor añadido. La producción se destinaría a equipar hoteles y proyectos exclusivos, con diseños personalizados. El grupo está dedicado al "asesoramiento estratégico y comercial en materia de decoración, concepción, equipamiento, diseño, renovación y todas las operaciones de compraventa en Suiza y en el extranjero". Ya cuenta con unidades productivas en Portugal para elaborar muebles y, de tener vía libre a esta compra en Castellón, contaría con una fábrica de cerámica propia.