La Generalitat valenciana articula las primeras medidas anticrisis: esta es la valoración de la cerámica de Castellón

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anuncia una dotación de 300 millones de euros en ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio para los sectores productivos de la Comunitat. El jefe del Consell convocó una reunión extraordinaria del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos, en la que se analizó la situación que sufren los principales sectores productivos y se trazaron las primeras líneas de actuación.

Una de las actuaciones más concretas tiene como protagonista al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que pondrá a disposición del tejido empresarial y de aquellas empresas que necesiten liquidez 100 millones de euros en créditos bonificados "para que puedan hacer frente al incremento de costes", remarcó Pérez Llorca. En este encuentro, del que también forman parte los agentes sociales, se hizo referencia a una línea de ayudas a los autónomos, con una partida que se concretará en los próximos días, destinada "especialmente a aquellos que están expuestos a la crisis energética, como transportistas ligeros, transportistas de reparto, logística, pesca artesanal o actividades que tengan mucha dependencia del vehículo".

Créditos y ayudas para sectores afectados

Otro de los mensajes lanzados por el president estuvo dedicado a las compañías que, como la cerámica, tienen un elevado porcentaje exportador. Para ello, se incluirán en la convocatoria de ayudas a la internacionalización los gastos no corrientes e imprevisibles de las empresas. Además, al igual que con las actuaciones planteadas desde el Gobierno central, hay un apartado destinado a las empresas electrointensivas, con una dotación de 15 millones de euros, aunque no hay referencia a las gasintensivas, como la cerámica.

Por parte de la patronal azulejera, Ascer, participó en esta reunión uno de sus vicepresidentes, Miguel Nicolás. Desde la organización mencionaron que se deberá "esperar a una mayor concreción de las líneas que han adelantado". Nicolás expuso la problemática concreta que sufren las empresas de la cerámica, con el incremento de los costes de la energía, el "enfriamiento de los mercados" que ya detectan ante la incertidumbre generalizada, así como los problemas y los sobrecostes que detectan en la logística. Desde Ascer se apuntó "la necesidad de articular medidas no solo para sectores electrointensivos".

Patronal y sindicatos piden más concreción

Por parte de la patronal autonómica, la CEV, su presidente, Vicente Lafuente, expuso que "ahora hace falta un escudo para las empresas". Por ello, consideró "muy positivo" que la Generalitat haya acudido "con propuestas" que, ha avisado, pueden ser "solo el principio" si el conflicto sigue.

Mientras, los sindicatos reclamaron más medidas sociales, que se tratarán en una reunión de la mesa de diálogo social que tendrá lugar la semana próxima. Tanto el secretario general de UGT en la Comunitat, Tino Calero, como su homóloga en CCOO, Ana García, hicieron referencia a la necesidad de diseñar complementos ante la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), tal y como informa Mateo L. Belarte. Una realidad que ya ha comenzado a asomar en la industria cerámica, con la petición de los primeros paros temporales.