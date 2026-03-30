Pamesa Cerámica participará en Coverings 2026, la feria internacional de cerámica que se celebrará del 30 de marzo al 2 de abril en Las Vegas (Estados Unidos). La compañía estará presente en el Spain Pavilion (Booth 435), donde presentará una selección de sus nuevas colecciones, con propuestas orientadas a responder a las demandas actuales de la arquitectura y el interiorismo a nivel internacional.

Pamesa Cerámica impulsa una línea de superficies de alto valor estético. / Pamesa

Para esta edición, Pamesa mostrará un conjunto de series que reflejan su apuesta por la reinterpretación de materiales naturales y el desarrollo de superficies de alto valor estético. Entre las colecciones destacadas se encuentran Core, Perlino, PureLight o Taj Mahal, propuestas que exploran la riqueza gráfica y la profundidad visual de materiales pétreos y minerales desde una perspectiva contemporánea.

Versiones con relieve

Pamesa, además, incorpora versiones con relieve en varias de sus series, entre ellas Crown, Namibia, Constanza, Coralstone, Dorset y Portlandstone, que aportan un valor añadido al revestimiento mediante texturas, que generan mayor dinamismo y permiten trabajar la pared con una lectura más arquitectónica.

La propuesta de Pamesa se apoya en una amplia variedad de formatos y espesores, diseñados para adaptarse a distintos usos y exigencias técnicas

La propuesta de Pamesa que presentará en la feria internacional Coverings 2026 se apoya en una amplia variedad de formatos y espesores, diseñados para adaptarse a distintos usos y exigencias técnicas. Entre ellos, destacan las soluciones en 20 mm de espesor, especialmente desarrolladas para exteriores y zonas de alto tránsito, que ofrecen una elevada resistencia y durabilidad en aplicaciones como terrazas, espacios públicos o áreas comerciales.

Versatilidad

Además, el formato 100x100 cm de la firma de Almassora se presenta como una opción versátil para proyectos que buscan equilibrio entre modularidad y continuidad visual, facilitando la instalación y permitiendo generar superficies amplias con una lectura estética ordenada.

Pamesa Cerámica impulsa una línea de superficies de alto valor estético. / Pamesa

Por su parte, las placas de gran formato de 120x280 cm refuerzan la apuesta por espacios continuos con menor presencia de juntas, aportando una mayor sensación de amplitud y uniformidad tanto en pavimentos como en revestimientos.

Estética y funcionalidad

Las colecciones presentadas se caracterizan por su versatilidad y su capacidad para integrarse en proyectos residenciales y contract, respondiendo a la demanda de materiales que combinan estética, funcionalidad y durabilidad. La continuidad visual, la coherencia entre formatos y la adaptabilidad a diferentes entornos son algunos de los aspectos que definen la propuesta de Pamesa para esta edición.

La participación en Coverings refuerza la estrategia de internacionalización de Pamesa, consolidando su presencia en el mercado norteamericano y su posicionamiento como uno de los principales fabricantes europeos del sector cerámico.