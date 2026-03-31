Advertencia desde Estados Unidos: comprar cerámica de la India puede salir más caro de lo previsto

Cientos de empresas de cerámica de todo el mundo participan esta semana en la feria Coverings 2026 como principal escaparate de este sector en el continente americano. Este año, la cita se desarrolla en Las Vegas, con la presencia de medio centenar de compañías de Castellón.

Además de atraer a los compradores procedentes de los Estados Unidos, uno de los asuntos de conversación recurrentes alrededor de la feria es el procedimiento seguido contra las industrias azulejeras de la India. Se las acusa de competencia desleal por fabricar por debajo del precio de coste para dominar el mercado y de recibir subvenciones desmesuradas por parte de las autoridades indias. Algo que perjudica a la industria española, que en los últimos años ha sido la principal proveedora de baldosas en EEUU.

Aviso sobre las importaciones indias

La patronal norteamericana, TCNA, inició hace dos años un procedimiento antidumping, que ha tenido un seguimiento tortuoso. Ahora, esta entidad advierte de que comprar cerámica de la India puede suponer costes inesperados para sus clientes.

En coincidencia con el inicio de Coverings ha emitido un comunicado en el que advierten a los distribuidores e importadores norteamericanos de cerámica de "estar al tanto de las novedades legales que podrían afectar significativamente el precio". Recuerdan que el Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso aranceles antisubvenciones de entre el 3,0% y el 3,5% a las importaciones de baldosas cerámicas procedentes de la India.

Posibles subidas con efecto retroactivo

Un porcentaje que fue considerado como insuficiente, por lo que se presentaron impugnaciones. "La Coalición para el Comercio Justo de Baldosas Cerámicas sostiene que el Departamento de Comercio no investigó suficientemente la red de entidades vinculadas a los dos mayores exportadores indios", detallan. Se espera que haya una decisión a finales de este 2026. Y de ahí viene el aviso: si el tribunal falla a favor de esta coalición subirían los aranceles, y "cualquier aumento de este tipo se aplicaría retroactivamente a las importaciones pendientes de liquidación". De este modo, el importador podría enfrentarse a "aranceles adicionales sobre importaciones que datan de 2024 y se extienden al menos hasta el tercer trimestre de 2026, e incluso más allá".

Otra advertencia tiene que ver con la posibilidad de que la industria de Estados Unidos pida revisiones anuales de los aranceles antisubvenciones vigentes. "Estas revisiones también pueden dar lugar a ajustes, incluidos posibles aumentos en las tasas arancelarias", destaca TCNA. "Este caso subraya la importancia de la vigilancia para cualquier empresa que adquiera baldosas cerámicas de la India", declaró Eric Astrachan, director ejecutivo de la patronal de los Estados Unidos. "Ante la posibilidad de ajustes arancelarios retroactivos, las empresas deben seguir de cerca la evolución de la situación y evaluar su exposición a las importaciones pendientes de liquidación, ya que las implicaciones financieras podrían ser sustanciales", concluyó.