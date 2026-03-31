La cerámica de Castellón inicia su andadura en Coverings 2026 con el objetivo de vencer a las dudas geopolíticas

La cerámica de Castellón desembarca un año más en Coverings, el principal evento promocional del sector en el continente americano, que en esta ocasión tiene a Las Vegas como escenario hasta el 2 de abril. El pabellón oficial de la feria dedicado a España cuenta con la presencia de 59 empresas, de las que 50 son fabricantes pertenecientes a Ascer y que acuden bajo la marca Tile of Spain.

La celebración llega en un momento importante para el sector, debido a la incertidumbre por los aranceles y la guerra iniciada en Oriente Medio. Las firmas españolas participantes tratarán de hacer valer su condición de país líder en ventas en el mercado estadounidense en 2025, tras desbancar a la India, y reforzar la confianza entre los clientes de este país.

Liderazgo español en Estados Unidos

El informe que elabora anualmente el Instituto de Comercio Exterior español (ICEX) indica que la tendencia desde 2020 es la de un "crecimiento en valor frente a un volumen casi plano, que evidencia que el mercado no está demandando más cantidad, sino productos de mayor valor añadido y precio unitario más elevado". En el caso de los productos procedentes de empresas españolas, "es uno de los pocos países que en 2025 crece un 17,5 % en volumen y un 10,05 % en valor". En cuanto a los precios, "se sitúa en un segmento intermedio de alta competitividad, con un diseño equiparable al italiano y una mayor eficiencia de costes para el canal de reforma".

Muestra de producto en las primeras horas de la feria. / Mediterráneo

La cerámica española no solo compite con otros países fabricantes, sino también con otros materiales. La moqueta se mantiene en el primer lugar, si bien se detecta "un desplazamiento gradual de la demanda hacia superficies duras". En Estados Unidos, buena parte de esta demanda la ha asumido el LVT (vinilo de lujo), pero mantiene una pugna por el tercer puesto con la madera. La mayor parte de la cerámica se instala en el segmento residencial y su desarrollo es más lento en edificios destinados a usos comerciales.

Muestra interactiva y tendencias

Las apuestas del pabellón español en Coverings se centran en una muestra interactiva a lo largo de toda la feria, en la que los visitantes podrán crear todo tipo de combinaciones con la cerámica procedente de industrias del país. También se ha participado en la presentación anual de tendencias globales, un acto que convoca la organización del evento y en el que se analizan los últimos avances en materia de sostenibilidad y las mejoras que aporta este material en salud y bienestar, además de su uso creciente en exteriores.

El martes es el día en el que se espera la mayor afluencia de asistentes a este pabellón, con un evento exclusivo "para poner en valor la estrecha relación con la industria cerámica estadounidense", apunta Ascer. También se hará entrega de los premios Coverings Installation & Design (CID), que reconocen las obras más destacadas en diseño e instalación de cerámica.