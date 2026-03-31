La cerámica española e italiana advierten en Coverings de los efectos letales del nuevo sistema de emisiones europeo

Esta semana se celebra en Las Vegas una nueva edición de la feria Coverings, el principal evento promocional de la industria cerámica en Estados Unidos. Además de sondear este mercado en medio de las incertidumbres generadas por los aranceles y la guerra en Oriente Medio, los productores europeos siguen con su reivindicación ante Bruselas.

La Comisión Europea propone cambiar el sistema de cálculo de las asignaciones gratuitas en el mercado de emisiones de CO2, que puede suponer un fuerte sobrecoste sobre los productores. En el mes de abril se tiene que conocer la determinación definitiva y, pese a la ofensiva emprendida en los últimos meses, no hay constancia de que la UE haya cambiado de parecer.

Presión regulatoria sobre la cerámica

Ante esta inquietud, los representantes del sector cerámico español e italiano presentes en Coverings lanzan una firme advertencia sobre las posibles consecuencias de una nueva propuesta regulatoria de la Comisión Europea. Según Ascer, el mecanismo en revisión representa "de nuevo una decisión desconectada de la realidad industrial", que podría generar efectos altamente penalizadores para una industria que ya se encuentra sometida a una enorme presión de costes, especialmente en materia energética.

Los nuevos benchmarks para la asignación de derechos gratuitos —diseñados para las instalaciones expuestas al riesgo de fuga de carbono— se calculan, de hecho, sobre la base del rendimiento de instalaciones de otros sectores industriales, incluidos aquellos que pueden utilizar biomasa como fuente de energía.

Críticas al cálculo de emisiones

"Se trata de un enfoque profundamente erróneo", señalan desde la italiana Confindustria Ceramica, "porque el sector cerámico, por razones tecnológicas y limitaciones objetivas en la disponibilidad de recursos, no puede utilizar la biomasa como combustible alternativo".

La aplicación de estos parámetros supondría una nueva y drástica reducción de las asignaciones gratuitas, con el consiguiente aumento de los costes asociados al sistema de emisiones (ETS) por emisiones que, en la actualidad, no pueden reducirse más debido a la falta de tecnologías disponibles en el mercado.

Riesgo para la competitividad europea

"Nos veríamos obligados a pagar un precio extremadamente alto por una transición que no estamos en condiciones técnicas de llevar a cabo en los plazos propuestos", continúan fuentes de Ascer. "Es un mecanismo que penaliza a las empresas cerámicas más eficientes y avanzadas".

Las consecuencias podrían ser graves: pérdida de competitividad, un riesgo real de deslocalización de la producción y la salida progresiva de las empresas europeas de los mercados internacionales, que ya son altamente competitivos y en los que operan actores no comunitarios, a menudo bajo prácticas de dumping medioambiental y social.

Dudas sobre el mercado norteamericano

"En este contexto", añaden ambas asociaciones, "desde una feria en Las Vegas es difícil creer que podamos seguir siendo competitivos frente a los productores locales en el mercado norteamericano. Sin un cambio de rumbo, el riesgo es que muchas empresas dejen de poder sostener sus exportaciones desde fábricas europeas".

Ambos sectores instan, por tanto, con urgencia a la Comisión Europea a revisar el enfoque de esta medida, adoptando criterios realistas, tecnológicamente neutros y coherentes con las características específicas de los distintos sectores industriales.

Llamamiento conjunto a Bruselas

Los sectores italiano y español concluyen: "Seguiremos trabajando con las instituciones para salvaguardar nuestra industria, nuestros trabajadores y nuestros territorios".