Industria 5.0
La cerámica ya trabaja en hacer más confortable el trabajo en las fábricas
El Instituto de Tecnología Cerámica colabora con el de biomecánica con la mirada puesta en las condiciones laborales
La industria está inmersa en un proceso continuado de mejoras, basadas en la adaptación a la modernización de procesos, la digitalización o el uso de la inteligencia artificial para optimizar materias primas. Ahora surge una nueva tendencia, la de la industria 5.0, que prioriza el bienestar de las personas que trabajan en estas compañías. Para ello, el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) se ha aliado con el Instituto de Biomecánica (IBV) para llevar a cabo el proyecto I5cer. La intención es "el desarrollo de técnicas y tecnologías innovadoras que impulsen la transición del sector cerámico hacia la industria 5.0, mejorando la salud y el bienestar de las personas trabajadoras e incrementando la productividad de sus empresas", remarcan por parte del ITC.
Entre los elementos a tener en cuenta está "la exposición a contaminantes en el entorno productivo o el riesgo de sufrir trastornos musculoesqueléticos derivados de aspectos como la alta carga física de las tareas y la rigidez en la organización del trabajo", problemas a los que, en la actualidad, las empresas del sector se enfrentan, señala el instituto cerámico.
Salud laboral e industria 5.0
Entre las primeras cuestiones analizadas están la monitorización y control de la Calidad del Aire Interior (CAI) en el entorno productivo y la prevención de riesgos ergonómicos. En este segundo caso se plantea una metodología organizativa para optimizar la rotación de tareas y la distribución de la carga laboral, contribuyendo así a reducir el esfuerzo físico. Varias empresas del sector colaboran con este proyecto.
Las soluciones desarrolladas permitirán reducir los riesgos laborales, aumentar la productividad y garantizar entornos de trabajo más saludables, permitiendo avanzar hacia un sector cerámico más competitivo, sostenible y humano.
Finalmente, el proyecto I5cer cuenta con el apoyo de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, a través del Ivace+i, con la financiación por la Unión Europea, a través del Programa Feder Comunitat Valenciana 2021-2027.
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