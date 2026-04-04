Los tiempos judiciales desesperan a la plantilla de una empresa pendiente de su venta: dos meses de espera

La provincia de Castellón solo cuenta con una plaza de juez de lo Mercantil. Un órgano que en los últimos tiempos sufre una gran saturación ante los numerosos casos de particulares que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad, así como a los procedimientos concursales que afectan a diferentes empresas. En este supuesto se encuentra una firma de cerámica de l'Alcora, Mayolica, que atraviesa un momento crucial y que tiene en vilo a sus trabajadores.

Tal y como ya avanzó Mediterráneo, una empresa de origen suizo presentó en enero una oferta para comprar la unidad productiva por 3,23 millones de euros. Una propuesta que también incluye mantener a la plantilla. Es una alternativa a la liquidación de la compañía, como ocurre en tantas empresas en esta encrucijada.

Espera por la resolución judicial

El administrador concursal, Federico Castellano, indicó que toda la plantilla está a favor de la propuesta de compra y que se está a la espera de una resolución del juzgado, que debe determinar si la oferta se considera adecuada.

Una de las personas empleadas en Mayolica se ha puesto en contacto con este periódico para manifestar su inquietud por los tiempos del órgano judicial. "Nuestra empresa ha sufrido muchas temporadas de dificultades, y esto ha hecho que la mayoría del personal haya consumido la mayor parte del paro con los ERTE".

Incertidumbre en la plantilla

A esto se suma el nuevo escenario de tensión internacional, que ha supuesto la reactivación de estos mecanismos de paro temporal. "Es posible que después de Pascua se vuelva al ERTE, que además supone percibir menos, y encima tarda dos meses en cobrarse". Ante este panorama de precariedad en la empresa y la tardanza en la resolución judicial, esta persona reconoce que se ha llegado "a un punto en el que a muchos ya nos da igual, porque en los últimos tiempos ya no sabemos cuándo nos toca trabajar ni cuándo parar".

Tras la comunicación de la oferta de compra de Mayolica por parte de este grupo suizo, The Consortium Team, se abrió un plazo de 15 días para recibir otras posibles ofertas de compra. Algo que no ocurrió. Desde ese momento, a mediados de febrero, se está a la espera de conocer el parecer del juzgado. En el caso de que se dé el visto bueno a la operación, existe la esperanza de que haya una reactivación de la actividad, se recobre estabilidad en la plantilla y se gane tiempo de paro.

Reclamación de más medios

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, se hizo eco en Castellón de la necesidad de aumentar la dotación de jueces de lo Mercantil. "Una segunda plaza sería una medida necesaria para descongestionar los órganos existentes y garantizar una Justicia más ágil y eficaz para el tejido empresarial castellonense, con marcada vocación industrial y exportadora", dijo.

Ya hay varias empresas de la cerámica de Castellón que han solicitado un ERTE para hacer frente a la reducción de pedidos y al aumento de los costes energéticos, a las que se suman aquellas firmas que tenían este mecanismo aprobado para activarlo en caso de considerarlo necesario. Esto tiene como contrapartida que las prestaciones por el paro temporal se descuentan de los dos años de prestación cuando se produce un despido. De modo que, en el caso de una extinción laboral, un trabajador que ha tenido muchos días de ERTE pierde este escudo.

Tanto la patronal como los sindicatos del azulejo reclamaron ante el Ministerio de Trabajo la activación de los ERTE Red, que no suponen este consumo de días de paro. Solo Ford Valencia ha logrado tener esta categoría.