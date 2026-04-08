La dirección general de Energía y Minas ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón la aprobación del proyecto Mina La Dehesa de la marca Euroarce (Teruel) con el que duplicará sus reservas de arcilla y se asegura el suministro para la industria cerámica de Castellón durante, al menos, quince años. Se trata de una ampliación de la superficie que actualmente está en explotación, pero sin incrementar la capacidad de producción.

Euroarce duplicará sus reservas de arcilla y asegura el suministro para la industria cerámica de Castellón. / Euroarce

La Dehesa, gestionada por el Grupo Samca, es la principal mina de arcillas para la industria cerámica de España, con una producción anual que supera las 750.000 toneladas en su sector oeste. El proyecto aprobado permite una continuidad natural y ordenada de la explotación, ya que el inicio de la ampliación en el sector este se producirá mientras se finalizan aún los trabajos y las restauraciones en el otro sector.

Medio ambiente

Además, se contempla un plan de restauración completo y un plan de vigilancia ambiental de acuerdo a la declaración de impacto ambiental aprobada en julio de 2025. La extracción de mineral se realizará con medidas de protección de las aguas, la biodiversidad y el patrimonio arqueológico.

Euroarce duplicará sus reservas de arcilla y asegura el suministro para la industria cerámica de Castellón. / Euroarce

El plan de trabajo minero contempla mantener una producción estable con las cifras actuales de extracción, manteniendo, de esta manera, el compromiso con el empleo en la comarca. La visión a largo plazo de Euroarce ha llevado a planificar que el sector este de La Dehesa produzca hasta 850.000 toneladas anuales durante 15 o 20 años para adecuarse a la demanda. De esta manera se asegura una cadena de suministro predecible para los fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos.

Proyecto de interés autonómico

Euroarce es una de las marcas de minerales industriales que inició su actividad dentro del proceso global de diversificación de Grupo Samca. Sus operaciones están reconocidas como proyecto de interés autonómico por el Gobierno de Aragón desde 2019 y su actividad ha estado ligada a la minería de arcillas, caolines, feldespatos y arenas, así como a la transformación en productos destinados fundamentalmente para el sector de la cerámica, pero también para el vidrio, la construcción y la metalurgia.

Euroarce duplicará sus reservas de arcilla y asegura el suministro para la industria cerámica de Castellón. / Euroarce

La firma opera quince minas situadas en distintas localidades de Teruel, Segovia, Zamora, Cuenca y Lugo, donde se extraen y valorizan distintos minerales de base. Además, cuenta con cuatro plantas industriales que procesan estos y otros minerales en l’Alcora, Onda y Cabanes y una quinta en Civita Castellana (Italia).