Euroarce duplicará sus reservas de arcilla y asegura el suministro para la industria cerámica de Castellón
El proyecto aprobado permite una continuidad natural y ordenada de la explotación, y se realizará con medidas de protección de las aguas
La dirección general de Energía y Minas ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón la aprobación del proyecto Mina La Dehesa de la marca Euroarce (Teruel) con el que duplicará sus reservas de arcilla y se asegura el suministro para la industria cerámica de Castellón durante, al menos, quince años. Se trata de una ampliación de la superficie que actualmente está en explotación, pero sin incrementar la capacidad de producción.
La Dehesa, gestionada por el Grupo Samca, es la principal mina de arcillas para la industria cerámica de España, con una producción anual que supera las 750.000 toneladas en su sector oeste. El proyecto aprobado permite una continuidad natural y ordenada de la explotación, ya que el inicio de la ampliación en el sector este se producirá mientras se finalizan aún los trabajos y las restauraciones en el otro sector.
Medio ambiente
Además, se contempla un plan de restauración completo y un plan de vigilancia ambiental de acuerdo a la declaración de impacto ambiental aprobada en julio de 2025. La extracción de mineral se realizará con medidas de protección de las aguas, la biodiversidad y el patrimonio arqueológico.
El plan de trabajo minero contempla mantener una producción estable con las cifras actuales de extracción, manteniendo, de esta manera, el compromiso con el empleo en la comarca. La visión a largo plazo de Euroarce ha llevado a planificar que el sector este de La Dehesa produzca hasta 850.000 toneladas anuales durante 15 o 20 años para adecuarse a la demanda. De esta manera se asegura una cadena de suministro predecible para los fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos.
Proyecto de interés autonómico
Euroarce es una de las marcas de minerales industriales que inició su actividad dentro del proceso global de diversificación de Grupo Samca. Sus operaciones están reconocidas como proyecto de interés autonómico por el Gobierno de Aragón desde 2019 y su actividad ha estado ligada a la minería de arcillas, caolines, feldespatos y arenas, así como a la transformación en productos destinados fundamentalmente para el sector de la cerámica, pero también para el vidrio, la construcción y la metalurgia.
La firma opera quince minas situadas en distintas localidades de Teruel, Segovia, Zamora, Cuenca y Lugo, donde se extraen y valorizan distintos minerales de base. Además, cuenta con cuatro plantas industriales que procesan estos y otros minerales en l’Alcora, Onda y Cabanes y una quinta en Civita Castellana (Italia).
Suscríbete para seguir leyendo
- Agresión sexual a una niña de 6 años en Castelló
- Aemet confirma cuándo vuelven las lluvias a Castellón: El clima veraniego tiene 'fecha de caducidad'
- Educación incumple la orden del juez y deja sin apoyo a un niño con discapacidad en Castellón: 'Mi hijo está sufriendo
- Un joven de l'Alcora logra el máximo nivel de inglés con 12 años
- Les Useres desvela los nombres de los 13 ‘pelegrins’ de este 2026
- Un Lunes de Pascua 'de verano': un pueblo de Castellón firma la temperatura más alta del día en la Comunitat
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- El entorno del Estadio de la Cerámica de Vila-real ganará 150 nuevas plazas de aparcamiento