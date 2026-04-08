PortCastelló se suma al Congreso Internacional de Innovación Cerámica que organiza la Cámara de Comercio

El Congreso Internacional de Innovación Cerámica, Ignite, continúa sumando apoyos de primer nivel para su edición inaugural. La organización, a cargo de la Cámara de Comercio de Castellón, ha confirmado oficialmente que PortCastelló se incorpora como patrocinador estratégico del encuentro. Esta alianza vincula directamente a la principal plataforma logística de la provincia con el foro que busca redefinir el futuro tecnológico y sostenible de la industria cerámica.

La celebración de Ignite, prevista para el 28 y 29 de septiembre, se perfila como la cita clave para el sector. La participación del puerto de Castellón subraya la interdependencia entre la producción cerámica y la eficiencia logística, un factor determinante para la competitividad del sector en los mercados internacionales.

Un respaldo a la competitividad y la logística verde

Desde la Cámara de Comercio de Castellón se ha valorado esta incorporación y se destaca que el apoyo de PortCastelló no es solo institucional, sino que "representa un pilar fundamental en la cadena de valor de la cerámica".

La presencia de PortCastelló en Ignite eleva la ambición de este primer congreso, no podemos hablar de innovación cerámica sin hablar de la infraestructura que nos conecta con el mundo" Mª Dolores Guillamón — Presidenta de la Cámara de Comercio

La presidenta de la institución cameral, Mª Dolores Guillamón, afirma que "la logística y la exportación son, junto a la innovación en planta, los motores que permiten al sector castellonense mantener su liderazgo global". Por eso, "la presencia de PortCastelló en Ignite eleva la ambición de este primer congreso. No podemos hablar de innovación cerámica sin hablar de la infraestructura que nos conecta con el mundo", añade.

Temática de vanguardia: los pilares de Ignite

El programa de esta primera edición de Ignite se ha diseñado para ofrecer respuestas tangibles a las necesidades actuales de la industria, articulándose en torno a cinco ejes temáticos de máxima relevancia.

El congreso pondrá un foco prioritario en la descarbonización real y competitiva del sector, analizando alternativas energéticas que garanticen la sostenibilidad sin comprometer la viabilidad económica. Asimismo, se profundizará en la digitalización industrial profunda, explorando el potencial de la Inteligencia Artificial y los gemelos digitales para optimizar los procesos de producción.

Junto a estos retos, el congreso abordará el desarrollo de materiales cerámicos avanzados y sus nuevas aplicaciones en la arquitectura contemporánea, así como la sostenibilidad y circularidad industrial en la gestión eficiente de los recursos.

Finalmente, se dedicará un espacio de análisis a la geopolítica industrial, fundamental para entender cómo los mercados internacionales y las regulaciones actuales condicionan el crecimiento del clúster cerámico de Castellón.

Ignite se consolida así como el nuevo catalizador de ideas para el sector, reuniendo a expertos en ciencia de materiales, ingeniería y sostenibilidad. Con el respaldo de PortCastelló, el congreso no solo analizará la innovación dentro de la fábrica, sino que proyectará esa vanguardia hacia el exterior, fortaleciendo el posicionamiento de Castellón como nodo tecnológico mundial.