Un WhatsApp interno en Bruselas crea confusión en el azulejo europeo

Una publicación en la red social Linkedin de la supuesta filtración de los criterios de asignación de emisiones gratuitas mantiene en vilo al sector cerámico europeo. La información en cuestión, que posteriormente circuló por WhatsApp entre los eurodiputados e interesados en la regulación del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), hace referencia a «ajustes importantes» en algunos de los subsectores y, entre ellos, no está el cerámico.

Este hecho ha suscitado cierta preocupación entre el sector azulejero por si estos datos fueran la confirmación de que sus reivindicaciones han caído en saco roto ya que, de oficializarse, en breve se aplicaría el recorte del 34% de las asignaciones gratuitas de derechos de emisión, establecida en la revisión de la directiva europea de ETS que se hizo en 2018.

¿Que son los ETS?

Los ETS tienen como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de un límite de emisiones gratuito que, si se sobrepasa, se tiene que pagar por ello. Esto supone un coste para las empresas que no cuentan con la tecnología necesaria para cumplir con el límite establecido.

El sector está pendiente de la publicación oficial de esta quita gratuita de las emisiones que se mantiene sine die, tal como confirmó la portavoz de la comisaría europea de Energía, Anna-Kaisa, en la rueda de prensa celebrada ayer en la Comisión Europea.

«No seremos más específicos», contestó la portavoz cuando le preguntaron si la publicación oficial del índice de referencia del ETS sería «esta semana, la próxima o la siguiente». Cabe recordar que se anunció un plazo estimado para después de las fiestas de Semana Santa.

Ascer

Ante este contexto, desde la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) explicaron que «se trata de un borrador que no ha sido adoptado por la Comisión Europea». «En este momento, estamos a la espera de la publicación oficial del texto definitivo que podría producirse en próximos días», añadieron. Desde la Diputación de Castelló también apuntaron que aportarán una valoración cuando los datos sean oficiales.

Compromís

Por su parte, el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, explicó que el posicionamiento al respecto sigue siendo el mismo: «Acompañar al sector por los puestos de trabajo que genera y el esfuerzo que está realizando para reducir las emisiones, y prorrogar la emisiones gratuitas hasta que se cuente con la tecnología idónea que permita cumplir con el proceso de descarbonización».

En este sentido se pronunció también Ascer, en su visita en marzo a Bruselas, donde propuso posponer la reducción prevista «hasta que existan alternativas tecnológicas reales». Cabe señalar que la patronal cerámica ha mantenido numerosos encuentros con responsables políticos y empresariales para mostrar la necesidad de frenar las pretensiones de la Comisión Europea por el sobrecoste que esta situación generará en la industria cerámica.