Europa exige al azulejo la descarbonización sin inyectar fondos para investigación

La Unión Europea pisa el acelerador en sostenibilidad y resulta cada vez más exigente con industrias como el azulejo con el planteamiento de medidas como el aumento de los costes de las emisiones para empujar hacia la descarbonización. Una meta que, sin embargo, queda todavía lejos para el sector, como viene denunciando, ante la falta de respaldo desde las instituciones comunitarias a la investigación, aún muy necesaria para hallar soluciones innovadoras más verdes y, al mismo tiempo, factibles para las empresas.

Así lo ha hecho ver la cerámica, tanto de Castellón como de la región italiana de Emilia-Romagna, en el manifiesto suscrito por autoridades de ambos territorios en un acto celebrado a finales de marzo en Bruselas en el que se exigía una adaptación realista de la hoja de ruta medioambiental. El propio clúster advierte, en este documento, que "a diferencia de otros sectores, la industria cerámica no se ha beneficiado hasta ahora de financiación específica de la Unión Europea destinada a apoyar actividades concretas de investigación".

Esta carencia cobra especial protagonismo en un momento en el que el sector mira de reojo hacia Bruselas pendiente de la publicación oficial sobre las asignaciones gratuitas de derechos de emisión (ETS), eje central de la reivindicación elevada a Europa y que ha desencadenado una campaña de presión. Y es que, como ha venido publicando este diario, sobre la mesa está la amenaza de la posibilidad de que se produzca un recorte del 34% en esas emisiones gratuitas de gases de efecto invernadero, lo que supondría un importante varapalo para las compañías.

"Un gran plan coordinado"

De ahí "la necesidad de un gran plan que apoye una investigación coordinada", pues hasta ahora la aportación comunitaria se limita a financiar proyectos individuales. La reivindicación de promover una "intensa actividad investigadora respaldada por fondos europeos" se centraría precisamente en "poner en marcha un proceso estructurado que acompañe las transformaciones requeridas en la cadena de valor cerámica". Es decir, en identificar soluciones tecnológicas innovadoras en plazos adecuados, nuevas configuraciones de producto, reingeniería de plantas y un abandono progresivo de combustibles fósiles. Algo que, a su vez, se combinaría con la reducción de la huella ambiental de los productos, la limitación de dependencias estratégicas y la reducción de impactos ambientales europeos.

De hecho, los principales temas de investigación de interés identificados para el sector permitirían reducir esas emisiones, pues contemplan desde las distintas palancas de descarbonización del proceso productivo hasta tecnologías vinculadas a los procesos de cocción, valorización de residuos o la maquinaria de procesos térmicos.

La petición suscita consenso a nivel político, al menos en la provincia, como vienen manteniendo formaciones como PP, PSPV y Compromís, que respaldan la necesidad de que la transformación del sector sea viable y se produzca con el correspondiente acompañamiento a las compañías, que solo en Castellón representan el 32% del PIB provincial y generan uno de cada cuatro empleos.