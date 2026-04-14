El president de la Generalitat conocerá al sector cerámico "de primera mano"

La preocupación por la normativa de Bruselas y la guerra en Oriente Medio centraron el primer encuentro formal mantenido entre el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y los dirigentes de la patronal de la cerámica, Ascer. Una reunión en la que también han estado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y la consellera de Industria, Marián Cano.

Según señala la organización empresarial, se han trasladado "los principales retos a los que se enfrenta el sector en un contexto especialmente complejo". Entre ellos, la revisión de los parámetros para la asignación gratuita de derechos de emisión (benchmarks), cuya publicación "es inminente y que, de mantenerse en los términos previstos, podría suponer un duro impacto para el sector".

Retos urgentes para la cerámica

También se expusieron las consecuencias que tiene la nueva inestabilidad geopolítica, con Oriente Medio como epicentro, y que ya tienen como consecuencia un incremento de los costes energéticos y de materias primas, así como nuevas dificultades en la logística. Algo que perjudica a una industria tan exportadora como la azulejera.

El presidente de Ascer, Ismael García Peris, saluda al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. / Mediterráneo

Desde Ascer se "valora la oportunidad de este primer encuentro institucional y el compromiso trasladado por la Generalitat de seguir apoyando al sector cerámico, manteniendo la colaboración existente e impulsando medidas y un marco de ayudas trabajado conjuntamente y adaptado al contexto actual". Además, se ha acordado que en breve habrá una visita del president a Castellón "para conocer la industria de primera mano".

Representación empresarial en la reunión

Por parte de la patronal cerámica han participado su presidente, Ismael García Peris; los vicepresidentes Miguel Nicolás, Raúl Carnicer y Manuel Ángel Murillo; y el secretario general, Alberto Echavarría.