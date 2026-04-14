Vox acusa "a la comisión europea del PP" de la medida sobre CO2 que "llevará a la ruina a la cerámica de Castellón"

Las preocupaciones del sector cerámico de Castellón no solo están puestas en la guerra de Oriente Medio. Desde hace meses, se libra una batalla por parte de las patronales europeas del sector para evitar que la Comisión Europea reduzca en un 34% las asignaciones gratuitas en el mercado europeo de emisiones de CO2.

Recientemente se organizó un acto en el Parlamento Europeo, en el que las patronales española e italiana del azulejo, junto a responsables de la Comunitat Valenciana y la región de Emilia-Romaña, respaldaron un manifiesto para que Bruselas rebaje sus planteamientos, ante el riesgo que sufre su competitividad. Ahora, la delegación de Vox en la cámara comunitaria se ha pronunciado al respecto.

Presión política sobre Bruselas

El jefe de la delegación de este partido en el Europarlamento, Jorge Buxadé, acusa a los responsables europeos de "un sobrecoste millonario por su fanatismo climático". "El Partido Popular Europeo no deja de vender que han cambiado y que dejarán de someter al sector productivo español a sus obsesiones con el clima, pero ahora su Comisión firma este recorte", ha explicado Buxadé.

Según indica Vox, la decisión "supondrá un sobrecoste de 180 millones de euros para la industria cerámica (entre 109 y 163 para los azulejos y 35 y 55 para el esmalte)". El eurodiputado afirmó que "se trata de un sector clave para nuestro país y en concreto para la Comunidad Valenciana. No podemos permitir que una vez más los intereses globalistas de populares y socialistas vuelvan a dar un mazazo a la industria española".

Críticas al sistema de emisiones

Además, recuerda el eurodiputado que, recientemente, la Comisión presentó propuestas para paliar los efectos nocivos de este RCDE, ya que el sistema mismo es incompatible con la competitividad europea. "Es decir, Von der Leyen admite la inviabilidad de su propio invento; de ahí que Vox haya presentado una pregunta formal ante el Ejecutivo europeo para conocer por qué mantiene entonces estas medidas y si algún estado extranjero va a salir beneficiado de ello".

"Nada cambia en la Comisión de PPE y Socialistas y siguen destruyendo nuestra productividad y empleo en pos de sus perversas prioridades woke", ha apuntado Buxadé. Vox ha solicitado también saber cuáles serán las medidas de la Comisión para reducir el impacto negativo de esta reducción del 34% de las asignaciones de emisiones gratuitas y qué grupos de interés "han llevado a Von der Leyen a ignorar los reclamos del sector cerámico".

Rechazo al marco regulatorio europeo

Esta propuesta de Bruselas forma parte para Vox "de un marco amplio y duradero de políticas ideológicas que están arruinando al sector productivo español: Pacto Verde, Mercosur... es vergonzoso que obliguen a pagar tres o cuatro veces más por CO2. Exigimos que piensen en las familias de España (especialmente las de Castellón) que viven de la cerámica y generan riqueza y puestos de trabajo", ha cerrado Buxadé.

Moción en la Diputación

Por otro lado, el diputado provincial Luciano Ferrer ha indicado que Vox llevará al próximo pleno una moción para la defensa del sector cerámico, "uno de los pilares económicos fundamentales de la provincia, frente a las políticas de desindustrialización impulsadas desde Europa".

La iniciativa "pone el foco en la grave situación que atraviesa la industria cerámica, que genera decenas de miles de empleos directos e indirectos y sitúa a Castellón como referente internacional". Sin embargo, advierte Ferrer, “este motor económico está siendo asfixiado por el encarecimiento de la energía, la inseguridad regulatoria y unas políticas climáticas ideológicas que ignoran la realidad industrial”.

Entre las medidas que propone está la supresión del pacto verde europeo, la defensa de la cogeneración y el "impulso de la soberanía energética, incluyendo la energía nuclear".