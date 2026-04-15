El empleo de la cerámica resiste pese a la guerra: no hay nuevos ERTE tras la Pascua

El comienzo de la guerra de Ucrania tuvo un efecto directo en el empleo de Castellón. El encarecimiento del precio del gas obligó a muchas empresas a detener hornos, y se extendió el uso de paros temporales, los ERTE, para afrontar esta crisis. Prácticamente todas las firmas del azulejo tomaron esta medida, y Castellón se convirtió en la tercera provincia con más afectados por el mecanismo, después de Madrid y Barcelona.

El estallido del nuevo conflicto bélico en Oriente Medio ha supuesto una nueva subida de los costes de la energía y materias primas, si bien la afectación en el mercado laboral está siendo menor. Al menos, hasta el momento. Tal y como avanzó Mediterráneo, tres sociedades presentaron un expediente de regulación temporal de empleo en el mes de marzo, cuando comenzó la guerra. Pasada la fecha de Pascua, y con el mes de abril en el ecuador, no se han presentado nuevos ERTE, según mencionan fuentes del servicio valenciano de empleo y formación, Labora.

Menor impacto laboral por ahora

El responsable de hábitat en CCOO de Castellón, Jordi Riera, menciona que el efecto de esta nueva crisis geopolítica en el empleo "se queda diluido por ahora, y las empresas han optado más por medidas organizativas, con parones de actividad a cuenta de días de vacaciones, que por nuevos ERTE". Desde UGT, el líder del sector de industria en la provincia, Javier Ferreres, también comenta que no hay más expedientes que los ya conocidos en marzo. "Ha habido uno que se negoció en enero, antes de la guerra, que se ha activado ahora, mientras que en otro se ha hecho una extensión, de modo que debían acabar el 14 de abril y se ha prolongado hasta el 20", detalla.

Desde el conflicto en Ucrania, hay compañías que han optado por prorrogar sus ERTE año tras año, y activar jornadas de paro en función de sus necesidades. Con los números de Labora en la mano, se han producido pocos cambios. El año pasado fueron siete expedientes, y este año hay ocho, con varias empresas reincidentes, por lo que se apunta que hay otras causas internas más allá de la actual inestabilidad internacional.

Incertidumbre para los próximos meses

A pesar de la presente situación, no se pueden hacer estimaciones de futuro. Las exportaciones de cerámica en enero fueron flojas, sobre todo en Estados Unidos, y el aumento de la inflación en España puede suponer un freno a la construcción nacional, con su efecto negativo en un mercado interior que se había relanzado en 2025. También preocupa el bloqueo en el estrecho de Ormuz, con su derivada en los costes y las rutas de la logística. Como factor más positivo, está la debilidad de las empresas ubicadas en la India, que tienen una elevada dependencia del gas que pasa por Oriente Medio, y que han tenido que parar hornos ante la falta de suministro.