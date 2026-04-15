Un gran grupo de la cerámica prepara un ajuste de plantilla: se esperan despidos en una de las áreas de la empresa

El panorama de inestabilidad causado por la guerra en Oriente Medio ha tenido impacto en la industria cerámica de Castellón. Especialmente en lo referente a las ventas a mercados internacionales estratégicos y al encarecimiento de la energía. En el plano laboral, desde el estallido del conflicto se han presentado tres nuevos ERTE en el sector, mientras que hay otras empresas con estos paros temporales ya en vigor y que han alargado las jornadas de interrupción de la actividad. Los sindicatos mencionan que el efecto negativo es, por el momento, limitado, y muestran esperanza en que la contienda bélica acabe pronto. El aumento del precio del gas con el inicio de la guerra en Ucrania causó grandes estragos en forma de ERTE generalizados.

Pese a ello, hay compañías que han decidido plantear ajustes. Según ha podido saber Mediterráneo, el grupo Victoria Ceramics Spain, que engloba marcas como Keraben o Saloni, ha dado los primeros pasos para presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) a una parte de su plantilla. Fuentes consultadas explican que todavía no se conocen los detalles de esta propuesta, a la espera de que en los próximos días se convoque la primera reunión de la comisión negociadora.

Ajustes en el sector cerámico

Desde la propia empresa no hablan directamente de despidos, pero sí han confirmado a este periódico que se proyecta "una reorganización estratégica, centrada principalmente en el área de back office, orientada a ofrecer a sus clientes el mejor servicio sustentado en la eficiencia y la mejora de la competitividad". Esto implicaría una reducción en el área de oficinas, más que en la producción.

Exterior de las intalaciones de Keraben, del grupo Victoria. / Mediterráneo

"Con este nuevo enfoque del negocio, Keraben y Saloni adaptan su modelo a la coyuntura actual del mercado y a la realidad presente del sector cerámico, simplificando sus procesos en aras de brindar a sus clientes mayor agilidad e inmediatez en la atención y respuesta a sus necesidades", detallan. Este ajuste llega apenas unas semanas después del anuncio de la llegada de Francisco Carvajal como nuevo responsable de la división cerámica de Victoria. Ya lo era de las plantas en Italia, para incorporar desde entonces las españolas. Según detalló la firma en este momento, los cambios se enmarcan en el "objetivo prioritario de la compañía de impulsar su división cerámica y de afrontar los retos, presentes y futuros, a los que se enfrenta el sector cerámico a nivel mundial".

Nuevo rumbo empresarial

En el comunicado remitido, Carvajal afirmó que alcanzar este cargo es "una enorme satisfacción a la vez que responsabilidad en un momento de constantes cambios y desafíos. Pero esta unión nos permitirá afrontar el futuro con mayores herramientas para seguir creciendo y consolidando nuestro producto".

No es la primera vez que Victoria Ceramics emprende un proceso de reducción de plantilla. Hace tres años se firmó la salida de 157 trabajadores, después de alcanzar un acuerdo y de reducir de manera significativa el número inicial de afectados, cifrados en un principio en 250. Supuso el cierre de las instalaciones de Saloni, en l'Alcora. Posteriormente se reabrieron para albergar una nueva línea productiva, con la que se espera el ahorro de unos 15 millones de euros al año.