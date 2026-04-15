La larga agonía de la cerámica con la cogeneración: la producción cae un 28% en el primer trimestre

La asociación Acogen, que agrupa a un centenar de grupos industriales españoles y a varios sectores productivos, como la cerámica de Castellón, ha vuelto a hacer un llamamiento para recuperar la capacidad de producción eléctrica perdida en los últimos años, como consecuencia del retraso en la toma de decisiones por parte del Gobierno.

En la presentación del balance 2025 del Club Español de la Energía, el presidente de Acogen, José Ignacio Castillo, recordó que el sector sigue esperando desde 2021 la esperada subasta de nuevas plantas de cogeneración, lo que supondría nuevas inversiones y una mayor aportación al sistema eléctrico nacional. A ello se suman las continuas quejas al sistema de retribuciones. "La combinación de cierre de cogeneraciones y limitaciones de acceso a la red para la industria puede convertirse en un factor estructural de pérdida de competitividad", apuntan desde la entidad.

Reunión del balance energético 2025. / Mediterráneo

Castellón, muy afectada por el retroceso

Una merma que se nota de manera especial en Castellón. Tiene casi la mitad de las instalaciones presentes en la Comunitat Valenciana, con 73 de las 157 plantas conjuntas. Esto supone una capacidad de 320 megavatios, de los 577 del conjunto autonómico. La mayoría de instalaciones proceden de la industria cerámica. En el primer trimestre de este año, la cogeneración en la provincia ha sufrido una merma del 27,53%.

En el conjunto de España, se ha perdido el 50% de su cogeneración industrial desde 2019, con la mitad de plantas paradas. Ante este retroceso, se reclama "la activación de las subastas de cogeneración y la prórroga de las plantas existentes para evitar cierres antes de que lleguen las inversiones".

Reclamación de condiciones justas

José Ignacio Castillo detalla que las plantas "estamos perdiendo eficiencia energética, competitividad industrial y debilitando la operación del sistema eléctrico al mismo tiempo". La patronal advirtió también de efectos sobre el propio sistema energético: una reducción de la seguridad de suministro equivalente al 30% de la producción nuclear, un aumento del consumo de gas del 4% y un incremento de las emisiones de CO2 de tres millones de toneladas anuales.

Ante todo este panorama, el presidente de Acogen resumió que desde las industrias "no pedimos privilegios, pedimos condiciones justas para operar, competir e invertir".