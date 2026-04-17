Cambio en la presidencia de la patronal de los esmaltes cerámicos: "Es un momento de grandes desafíos"

La asociación que agrupa a los fabricantes de esmaltes, fritas y colores cerámicos, Anffecc, ha celebrado su asamblea general, en la que no solo se han presentado las cuentas anuales, el presupuesto y la memoria de actividades de la entidad, sino que se ha procedido al relevo en la presidencia.

En los últimos años había ocupado este cargo Fernando Fabra, un periodo marcado por los efectos de la crisis energética, y en el que se ha consolidado la posición de los integrantes de Anffecc como líderes mundiales en innovación.

Relevo en la patronal de esmaltes

El nuevo máximo responsable de la patronal es Vicente Bagán, vicepresidente de Altadia Group, y CEO de esta compañía durante 16 años. Bagán es doctor en Ciencias Químicas por la Universitat de València y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector, con una trayectoria estrechamente vinculada al desarrollo industrial, la innovación y la proyección internacional de la industria de fritas, esmaltes y colores cerámicos.

Con este nombramiento, el nuevo presidente de Anffecc asume el cargo "en una etapa clave para el sector, condicionada por la evolución de la demanda internacional, el impacto de los costes energéticos y de materias primas, y la creciente exigencia normativa vinculada a la descarbonización y a la competitividad industrial europea", detallan desde la asociación.

Nueva etapa con retos energéticos y normativos

Los integrantes de la asamblea ratificaron la propuesta de renovación en la presidencia, un cargo que se renueva cada cuatro años y que habitualmente rota entre las diferentes empresas. En cuanto a la junta de gobierno de la entidad, el hasta ahora presidente, Fernando Fabra (Esmaltes), ocupa la vicepresidencia. El antecesor de Fabra al frente de Anffecc, Joaquín Font de Mora, es el tesorero. Gonzalo Trilles (Colorobbia), Ángel Navarro (Coloronda), Francisco Nácher (Esmalglass-Itaca) y Francisco Ruvira (Torrecid) son los vocales.

Fernando Fabra (izquierda) da el relevo a Vicente Bagán (derecha). / Mediterráneo

Dentro de la memoria de actividades se hizo referencia a los proyectos y actuaciones vinculadas a la descarbonización y transición energética, así como los principales retos técnicos, ambientales y regulatorios. La asociación subraya que el sector "mantiene su liderazgo internacional basado en la innovación, la internacionalización, la calidad y el servicio al cliente, pero afronta un entorno especialmente exigente. La combinación de volatilidad de costes, incertidumbre geopolítica y marco regulatorio en transformación obliga a las empresas a redoblar esfuerzos para preservar la competitividad y continuar avanzando en soluciones tecnológicas que permitan reducir emisiones sin comprometer la actividad industrial".

Defensa de la competitividad del sector

En sus primeras palabras como presidente, Vicente Bagán agradeció la confianza depositada en su persona y señaló que encara esta etapa "con sentido de la responsabilidad y con la voluntad de reforzar el papel de la asociación como espacio de apoyo a las empresas y defensa de la competitividad, en un momento de grandes desafíos". En este sentido, destacó la importancia de mantener una interlocución fluida con las administraciones y con el conjunto de instituciones vinculadas al clúster cerámico "para que la transición energética y el marco regulatorio europeo avancen de una forma realista, con tiempos razonables y sin penalizar a la producción industrial en España y en Europa". Igualmente agradeció la labor de Fernando Fabra al frente de la institución durante los últimos años.

Con este relevo, la entidad "inicia una nueva etapa institucional con el objetivo de seguir impulsando la cooperación sectorial, la innovación y la defensa de condiciones de mercado competitivas que permitan a la industria española de fritas, esmaltes y colores cerámicos mantener su liderazgo mundial", concluye Anffecc.