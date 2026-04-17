La guerra hunde las ventas de cerámica de Castellón en Oriente Medio: hay caídas de más del 90%

El conflicto bélico desatado en Oriente Medio no solo supone una catástrofe humanitaria de grandes dimensiones. También ha tenido un impacto directo en la economía global, con el encarecimiento de los costes de los combustibles y la paralización del tráfico comercial en el estrecho de Ormuz, que obliga a tomar rutas alternativas más largas y, por tanto, más caras. Algo que sufren las empresas de la cerámica de Castellón en varios frentes a la vez.

El informe más reciente de coyuntura de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) detalla que tanto el azulejo como sus sectores afines son de los más expuestos a los efectos adversos de la guerra, debido a la importancia de la energía en su estructura de costes y su alto porcentaje de actividad exportadora. Un impacto negativo que ya se aprecia de manera patente en las ventas para la zona de conflicto.

Desplome de las exportaciones

La Cámara de Comercio muestra que los certificados de exportación para los mercados de Oriente Medio reflejan el fuerte descalabro. "Los meses de marzo y abril han registrado caídas drásticas del 71,63% y del 83,66%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior", expone el responsable del área de Internacionalización de la institución, Joaquín Andrés.

En el desglose, las caídas más acusadas coinciden con algunos de los países que más compran la cerámica hecha en Castellón. En la clasificación mundial, Emiratos Árabes ocupó el puesto número 15 en exportaciones, con 61,25 millones de euros facturados en 2025. Unos números que siguieron siendo positivos en enero de 2026. En cambio, los certificados de exportación de marzo supusieron un desplome del 82,46% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en la primera quincena de abril el descalabro se eleva hasta el 92,14%.

Caídas en los principales mercados

Otro descenso, aunque algo más moderado, se observa en Arabia Saudí. Ocupa la decimotercera posición del ranking en ventas exteriores, con 66 millones de euros vendidos en 2025. Los certificados han bajado un 68,42% en marzo, y un 63,06% en abril.

El resto de países de la zona tiene un volumen de ventas inferior, pero las cifras recopiladas por la Cámara de Comercio siguen la misma tendencia adversa. En Kuwait hubo una contracción del 82,61% en marzo, y del 90,91% en la primera quincena de abril. Y en Bahrein fue del 79,49% y del 92,31% en estos dos periodos, respectivamente. Llama la atención el caso de Irak, que en marzo solo retrocedió un 7,69%, mientras que en la primera quincena de abril cayó hasta el 90%. Cifras similares se registran en Omán o Qatar. En este último país, la caída de los certificados en abril es del 96,43%.

Geopolítica y más incertidumbre

Joaquín Andrés lamenta que esta "fuerte contracción de las operaciones comerciales no responde a una pérdida de competitividad de nuestras empresas, sino a factores externos como la inseguridad en la región, el encarecimiento de los costes logísticos y las complicaciones operativas en las rutas comerciales". Una constante, la geopolítica, que se viene dando en los últimos años, como la batalla arancelaria de los Estados Unidos contra los productos europeos.

Si se toma como referencia el volumen exportador del pasado ejercicio, hay en juego un mercado de 185 millones de euros solo en estos países analizados. Otro golpe para un sector que está a la espera de la resolución definitiva de Bruselas sobre los cambios en las asignaciones gratuitas de derechos de emisión de CO2, y que podría alcanzar esta misma pérdida.