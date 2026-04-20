El congreso de cerámica de la Cámara de Comercio suma el respaldo de un ayuntamiento de Castellón

La Cámara de Comercio de Castellón prepara la celebración de un congreso dedicado a la cerámica, que con el nombre de Ignite tratará de resolver las principales cuestiones sobre el rumbo que tomará la principal industria de la provincia en tiempos de inestabilidad geopolítica y exigentes regulaciones normativas.

Esta cita se desarrollará los días 28 y 29 de septiembre, justo después de la semana de la feria de Bolonia, Cersaie. Mientras se está a la espera de conocer los nombres de los principales ponentes del congreso, ya se conoce el nombre de un nuevo "aliado institucional", como señalan desde la propia Cámara.

Apoyo institucional de la capital de la cerámica

La institución presidida por María Dolores Guillamón ha revelado que el nuevo respaldo de Ignite será el Ayuntamiento de l'Alcora. Para la máxima mandataria de la Cámara, esta alianza "no solo supone un respaldo al congreso, sino que subraya el papel fundamental de la localidad en la identidad industrial de la provincia".

Además, Guillamón señaló que contar con la colaboración de l'Alcora es esencial. "Demuestra que la tradición cerámica de nuestra tierra y la vanguardia tecnológica caminan alineadas para liderar la transformación del sector", apunta. El alcalde del municipio, Samuel Falomir, explicó que "el Ayuntamiento de l’Alcora no podía faltar en una iniciativa como Ignite", que nace con vocación de liderazgo y de respuesta a los grandes retos del sector cerámico.

Sinergia entre tradición e innovación tecnológica

Para nosotros es fundamental estar al lado de los espacios donde se define el futuro de una industria que forma parte de nuestra identidad y de nuestra economía. Falomir también afirmó que sumarse a este proyecto "es también una forma de reivindicar el papel de l’Alcora como cuna de la cerámica y como municipio comprometido con la innovación".

Tradición y futuro no son conceptos opuestos, sino complementarios, y este congreso es un buen ejemplo de ello. Además, queremos reconocer el impulso de la Cámara de Comercio de Castellón, que vuelve a demostrar su capacidad para generar oportunidades y liderar iniciativas estratégicas para el conjunto del sector.