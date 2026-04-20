Porcelanosa activa la cuenta atrás de sus premios: este es el jurado

Una de las citas anuales más señaladas de Porcelanosa Grupo es la convocatoria de sus prestigiosos premios, que reconocen los mejores proyectos de arquitectura y diseño, al tiempo que realzan el uso de materiales creados por la compañía de Vila-real. La maquinaria de los galardones ya emprende su recta final. El 13 de abril se cerró el plazo de entrega de propuestas, y ya se conoce el nombre de las destacadas personalidades que se encargarán de revisar cada candidatura, para decidir quiénes son los finalistas y ganadores.

Como siempre, el jurado está formado por primeras figuras a nivel internacional, que tienen en común su extensa trayectoria y el hecho de contar a sus espaldas con actuaciones emblemáticas. Ellos son Rosa Agraz, cofundadora del estudio Arroyo Solís Agraz de México; Lázaro Rosa-Violán, director y director creativo de Lázaro Rosa Violán Studio; Ju-Wei Chen, fundadora y directora creativa de Txengo Studio; Antonio De Martino, vicepresidente del estudio de diseño integrado Gnosis Progetti; y Margherita Frezza, arquitecta del equipo de 2Portzamparc Associés.

Un jurado de proyección internacional

Entre las obras más destacadas de Rosa Agraz está el puente arquitectónico México-Los Ángeles, en colaboración con el Consulado de México en Los Ángeles. Lázaro Rosa-Violán, al frente de su estudio en Barcelona, ha desarrollado proyectos en más de 40 países, para clientes como Inditex, Aristocrazy, Soho House, Mondrian, Berns Group Hotels, H10 Hoteles, NH Hoteles, Iberica Restaurantes y Marriott.

Ju-Wei Chen es la fundadora de la consultora Txengo Studio, con sede en Londres, con trabajos que abarcan obras residenciales, espacios de hospitalidad e interiores vinculados al transporte de lujo, desarrollados a partir de una metodología que prioriza la claridad conceptual y la atención al detalle.

Trayectorias con proyectos emblemáticos

Por su parte, Antonio De Martino cuenta con una trayectoria estrechamente ligada al desarrollo de aeropuertos en Italia, como el rediseño de la fachada en la terminal 1 de Malpensa (Milán), o al patrimonio cultural, como el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles y el de Aquilea. Margherita Frezza ha participado en proyectos de gran escala, como el Gran Teatro de Casablanca, la Ópera de Suzhou y diversos rascacielos en París, y tiene una experiencia desarrollada en Italia, Reino Unido y Francia.

El fallo del jurado se dará a conocer el próximo 11 de mayo de 2026, fecha en la que se anunciarán los nombres de los galardonados a través de un comunicado oficial. Por su parte, la entrega de los premios tendrá lugar durante la cena de gala que se celebrará el próximo 27 de mayo en Madrid, consolidando este evento como una de las citas clave del calendario del sector.

Nuevas categorías en la XVII edición

Los premios Porcelanosa, que alcanzan su XVII edición, incorporan este año nuevas categorías, que refuerzan el compromiso de la multinacional con la innovación y el diseño de alto nivel. Los galardones se concederán al mejor proyecto de estudiantes, que han sido convocados a realizar un proyecto de espacio gastronómico. También se entregarán al mejor conjunto hecho con materiales de Porcelanosa, el proyecto arquitectónico del año y el proyecto de interiorismo del año.

En las anteriores ediciones, la entrega de premios se ha realizado en espacios emblemáticos de Madrid, con la asistencia de profesionales de la arquitectura, el interiorismo y la promoción inmobiliaria.